Jövő héten érkezik az egydózisú vakcina

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a szerv csütörtöki sajtótájékoztatóján megismételte, a kormány április 19-ig meghosszabbította az eddigi védelmi intézkedések zömét, így többek közt a maszkviselési szabályokat, a vendéglátóipari egységekre vonatkozó előírásokat és a felsőoktatási intézményekre előírt rendelkezéseket is. Ezekről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Április 19-ig biztosan maradnak a szigorítások A kormány az operatív törzs javaslatára 2021. április 19-ig meghosszabbítja a hatályban lévő védelmi intézkedések érvényességét - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kormány honlapján szerdán este. A részletek nem sokkal később megjelentek a Magyar Közlönyben.

Közölte, a maszkviselési szabályok megsértése miatt szerdán 466 esetben intézkedtek, ebből 9-9 esetben a tömegközlekedésre, illetve a bevásárló központokra, üzletekre előírt maszkviselési rendelkezéseket szegték meg. A kijárási tilalmat szerdán összesen 200 alkalommal hágták át. A vendéglátóhelyeken tartózkodás tilalma miatt egy esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ideiglenes bezárásra nem került sor.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy a jövő héten a Johnson & Johnson által gyártott

Janssen egyadagos vektorvakcinából is érkezik Magyarországra 28 800 adag.

Az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatos aggályokra a szakember azt mondta, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint

a vakcina beadása és a vérrögképződés között LEHET összefüggés,

azonban az uniós egészségügyi miniszterek egyeztetésén elhangzott, hogy további vizsgálatok szükségesek az ok-okozati viszony kimondásához. Hozzátette,

a magyarországi adatok szerint a járványt megelőző időszakban jóval több trombózisos esetet jelentettek.

Ezért az EMA továbbra is javasolja az AstrZeneca vakcina alkalmazását, mert az

lényegesen több előnnyel jár, mint a betegség elkapásának a kockázata vagy a vakcina elhagyása.

Így Magyarországon továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca vakcináját.

Müller Cecília rámutatott, a heti adatok elemzése során azt látták,

az új fertőzések tekintetében van egy kis csökkenés.

Továbbra is 46 év az új fertőzöttek átlagéletkora, 23 százalékuk a 40-49, 17 százalékuk az 50-59, 15 százalékuk a 30-39, míg 12 százalékuk a 20-29 éves korosztályból kerül ki. A legtöbben továbbra is Budapesten (az újonnan azonosítottak 16 százaléka), illetve Pest megyében (14 százalék) fertőződnek meg, a legkevesebben Zala megyében (2 százalék), de itt növekedést tapasztaltak. Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyében több az új fertőzöttek száma, mint az előző héten, az ország többi részén viszont kevesebb. Az előző héthez képest a legnagyobb csökkenést Vas (32 százalék), Győr-Moson-Sopron (31 százalék), Komárom-Esztergom és Nógrád (29-29 százalék) megyében, valamint Budapesten (27 százalék) mérték.

Müller Cecília szerint

a harmadik hullám platófázisát talán elértük, illetve a következő napokban elérhetjük, de azt nem tudjuk, meddig fog tartani.

A tiszti főorvos beszámolt egy megrendítő esetről is. Az áldozatok között megjelenik egy nyolc hónapos csecsemő is. A tiszti főorvos aláhúzta, az ő halálát a meningococcus baktérium miatti véráramfertőzés okozta, azonban mivel a környezetében többen is fertőzöttek voltak, tesztelték, és légútjában azonosították a koronavírust is. Müller Cecília ismertette, a meningococcus ragályos betegség, ezért a protokollnak megfelelően a kontaktokat antibiotikum megelőző kezelésben részesítették.