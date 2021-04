"Orbánék eszement felelőtlensége" – a Jobbik bírálata a kormányzati járványkezelésről

Aki elhiszi azt, amit a kormány sugall a védettségi igazolványokkal, miszerint az első védőoltás után már védelmet élvez a koronavírussal szemben, az könnyen a járvány áldozatául eshet. Sajnos, szó szerint

– áll a Jobbik friss, csütörtöki közleményében. Mint kifejtik:

"Komoly árat fizethetünk érte, ha hiszünk az újabb orbáni szemfényvesztésnek. Egyszerűen érthetetlen, hogy miért csapják be a magyar embereket, és küldik ki a védettségi igazolványokat az első oltás után. Azt sugalmazzák, mintha már az első oltásban részesülők is védettek lennének a koronavírussal szemben, pedig dehogy! Hiszen még a vakcinagyártó gyógyszercégek ajánlása szerint is csak a második oltás után több héttel alakul ki az optimális védettség. Orbánék tehát a „nyitásnak” nevezett valamivel, meg az emberekben szintén fals biztonságérzetet keltő „védettségi igazolványok” idő előtti kiadásával a magyar emberek életét kockáztatják. Na, ez tényleg veszélyes! Vajon hány ember életébe kerül majd Orbánék újabb felelőtlensége?"

Mint fogalmaznak, feltehetően hasonlóan komoly árat fizet majd a magyar társadalom a kormány által felelőtlenül erőltetett iskolanyitások miatt is.

Diákmozgalom: korai az iskolák újranyitása az írásbeli érettségi előtt két héttel Hétfő délután a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben írta meg, hogy amint sikerül elérni a 2,5 millió beoltottat Magyarországon, életbe léphet az a kormányrendelet, amely bizonyos enyhítéseket tesz lehetővé. Ezzel összefüggésben április 1-től elkezdték soron kívül beoltani a pedagógusokat is annak érdekében, hogy április 19-re megnyithassák ismét az iskolákat.

Továbbá hozzáteszik:

A szakembereket, szakszervezeteket semmibe vevő és megalázó feudális központi akarat, a kommunikációs blöff és a szokásos orbáni felelősségáthárítás ugyanis mindent lesöpör az asztalról, ami nem felel meg az elképzeléseinek és akaratának.

„Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusok legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is” – idézik Gulyás Gergelyt, s ezzel véleményük szerint "gyalázatos módon ismét a népre tolják a felelősséget".

"A pedagógusok legyenek tekintettel a szülőkre is" - Gulyás nem lát kockázatot az április 19-i nyitásban Nem látunk komoly kockázatot az április 19-i iskolanyitás tekintetében - mondta Gulyás Gergely az egyik legaktuálisabb kérdésről a kormányinfón, amikor a kérdések kerültek sorra. A miniszter szerint az iskolanyitásig, tehát április 19-ig még, több mint két hét van hátra és szerinte már az első oltás is elegendő védettséget adhat.

Az ellenzéki pártközlemény arra is kitér:

Pedagógusok tíz-, sőt százezrei kezdik meg úgy a tanítást tíz nap múlva, hogy fogalmuk sincs, hány covidos lesz a gyermekek között, hány coviddal fertőzött van a családjukban. Se híre, se hamva a tesztelésnek, a bontott osztályoknak.

Egyszerűen nem akarnak szembenézni azzal a kockázattal, ami a következő hetekben, hónapokban az oktatási intézményekben vár tanárra, diákra, szülőre – fűzik hozzá.

Ugyanakkor a Jobbik emlékeztet, hogy még azt is ki merik jelenteni, hogy „az iskolák megnyitása nem jár olyan kockázatokkal, amit ne lehetne a jelen helyzetben vállalni”.

A közleményben kiemelik:

"Orbánék szerint a pedagógusoknak már az első oltás is elég lesz. Miközben a naponta megszólaló járványügyi szakemberek szerint is pont, hogy óriási ennek a kockázata. Tudatos gondatlanság ez, ahogy a büntetőjogban mondják – akárhogy is csűrik-csavarják kormányszinten."

Újra emelkedhet ugyanis a fertőzöttek száma, amely már nem csupán az idős embereket veszélyezteti, hanem a középkorúakat és a fiatalokat is – hívják fel a figyelmet, hozzátéve azt is:

Orbánék érthetetlen baromsága akár egy negyedik hullámot is beindíthat. A hátralévő bő másfél hónap bőven kibírható lenne digitális formában – ha már úgyis arról szólt tavaly a propaganda, hogy milyen sikeres volt.

Szerintük az érettségivel kapcsolatban is "szinte mániákusan, ellentmondást nem tűrően ragaszkodnak a saját monomániás elképzeléseikhez", továbbá a kormány hallani sem akar arról, hogy a Jobbik javaslatának megfelelően – a diákok által elutasítható – megajánlott jegyekkel, vagy legalább a szóbeli vizsgák ideiglenes elhalasztásával csökkentsék a fölösleges kockázatot.

"Orbán beteges vonzódása az április 19-i iskolanyitáshoz minden józan megfontolást és szakmai vélekedést felülír. Van gyanúnk arra, hogy miért vésték kőbe ezt a két „nyitási” dátumot..."

– fogalmaznak.

Végül a párt felhívja a figyelmet, hogy Európában lakosságarányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben COVID-fertőzésben, a felhasznált vakcinák arányát tekintve sem állunk sajnos túl jól.

Magyarország a 23. Európában a felhasznált vakcinák arányát tekintve Ahogy arról beszámoltunk, Magyarországon eddig 2.270.312 (első és második) adag oltóanyagot sikerült felhasználni - az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legutóbbi adatai szerint -, ami a dózisok abszolút számainak országonkénti összevetésében az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség 30 tagállamának rangsorában a hetedik helyezést jelenti.

Vajon mennyien élhetnének még, ha ebben a két mutatóban az Orbán-kormány abszolválta volna az európai átlagot?

– zárul a Jobbik közleménye.