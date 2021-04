Elhunyt DMX amerikai rapper túladagolásban

Túladagolás következtében fellépő szívrohamban meghalt DMX amerikai rapper és színész pénteken egy New York-i kórházban - számol be róla az MTI.

Az 50 éves előadóművész, polgári nevén Earl Simmons múlt pénteken került kórházba, ahol mesterséges lélegeztetést kapott az intenzív osztályon. Halálát családja jelentette be közleményben.

A zenész az 1990-es években lett híres olyan számaival, mint a Party Up vagy a Get At Me Dog. A rappert háromszor jelölték a legrangosabb zenei díjra, a Grammyre, és rendre az amerikai slágerlisták élére került dalaival. Ő volt az első zenész, akinek mind a négy első albuma felkerült a Billboard-lista első helyére, az ezredforduló táján több millió lemezt adott el szerte a világban. Élő fellépései tele voltak energiával, és rajongók tízezreit hozták lázba.

Simmons, aki állítólag 15 gyermeknek volt az apja, a múltban gyakran beszélt drogproblémáiról és többször is elvonóra ment, legutóbb 2019-ben. Többször is őrizetbe vették,

egyebek közt csalás,

testi sértés

és engedély nélküli fegyverbirtoklás miatt.

2008-ban bűnösnek vallotta magát állatkínzásban,

drogbirtoklásban és lopásban,

és egy időt börtönben töltött.

A közelmúltban több zenésztársa is nyíltan aggódott a rapperért az interneten, köztük Missy Elliott énekesnő és Machine Gun Kelly zenész. A New York-i White Plains kórház előtt az elmúlt napokban rajongóinak százai virrasztottak és imádkoztak érte, miközben legnagyobb slágereit játszották, néhányan táncoltak az utcán.