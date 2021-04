Orbán kezd ijesztő lenni: tüdőn lövés, megsemmisítés, háborús állapotok

Orbán Viktor jóformán az egész koronavírus-járvány alatt háborús retorikát folytatott, ami eleinte jópofa metaforagyűjteménynek tűnt, de mára nem csak unalmassá, hanem egyre furcsábbá is vált.

Az már a járványkezelés elején is nehezen volt értelmezhető, hogy miért küldtek az utcára honvédeket, hiszen a járványkezelést semmilyen formában nem segítik a közterületen megjelenő katonák. Nem is érkezett rá értelmes magyarázat, de végül is az emberek megszokták, nincs vele különösebb baj.

A miniszterelnök péntek reggeli, Kossuth rádiós interjújában ismét bőkezűen nyúlt a háborús kifejezésekhez. Megtudtuk, hogy:

a brit mutáns más tűzerővel bír, mint a korábbi,

ezt a vírust szuronyhegyre kell tűzni, át kell lőni a tüdejét, meg kell semmisíteni,

ez egy jól képzett vírus,

háborús állapotok között élünk,

minden háborús hangulatú,

az embereknek elegük van a háborúból,

mindenki békeállapotra vágyik,

akkor lesz béke, ha a vírust az oltásokkal sikerült legyőzni.

Nem világos, hogy ezt a kommunikációt Orbán Viktor tanultan vagy ösztönösen gyakorolja-e, netán arra utazik, hogy az életét féltő nép hamarabb fordul bizalommal a mindenkori kormány felé, mint békeidőben. Lehet, hogy egyszerűen csak túl sok hadászati kiadványt lapozgat esténként.

Mindenesetre, ha végre lemészárolta a vírust és jó győztesként még a történelmet is meghamisította maga után, szóljon, és megyünk együtt meccsre.