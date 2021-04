Tel-Avivban járt a külügy szállítógépe, de egyelőre titok, miért

Nem sokkal éjfél után felszállt a Liszt Ferenc repülőtérről a Külgazdasági és Külügyminisztérium HAL-LHU lajstromjelű Boeing Airbusa, és hajnali 3 órakor landolt is a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren. Nagyjából két és háromnegyed óra múlva a gép visszaindult, és reggel háromnegyed 8 előtt pár perccel landolt Budapesten. Minderről a FlightAware tanúskodik.

Megkérdeztük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot –

kiemelve, hogy kérdéseinket semmiképp ne tekintsék provokációnak

–, mi célból járt a szállítógép a közel-keleti államban, esetleg újabb vakcinaszállítmányokat hozott-e. Reggel 9 órakor elküldött levelünkre azóta sem kaptunk választ.

Szijjártó Péter tárcavezető a délelőtt folyamán először a Novochem százhalombattai raktárépületének átadóján járt, majd a Ford regionális alkatrészelosztójának avatásán vett részt.

Orbán Viktor miniszterelnökről még ennyit sem tudunk, Facebook-oldalán a legutóbbi bejegyzés három nappal ezelőtti.

A HA-LHU az utóbbi időben sokat repült, több alkalommal is járt Pekingben, illetve Moszkvában is, ahonnan vakcinaszállítmányokat hozott az országba. Ezeknek érkezéséről vagy a miniszter, vagy a kormányfő rendszeresen beszámolt. Most azonban egyikük sem pózólt a szállítógéppel vagy annak szállítmányával.

Természetesen ha a tárca megküldi válaszát, frissítjük cikkünket.