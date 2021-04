Pécsváradon egy tömeges tesztelés során minden második ember fertőzött volt

A Baranya megyei Pécsváradon is folyamatosan oltják az embereket, ám a tömeges tesztelés így is megdöbbentően magas, 50 százalékos pozitivitást mutat. Vannak, akik két oltás után is elkapták a fertőzést, igaz, tünetmentesen – erről az ATV Híradója számolt be.

Azon emberek is megkapták ezt a vírust, akik túl vannak már az oltáson, mind a kettőn. Illetve az is, aki decemberben bent volt, meggyógyult, most újfent fertőzött lett – foglalta össze Zádori János polgármester.

A polgármester azt is elmondta, hogy a beoltott, mégis megfertőződött emberek közül senkinek nem voltak tünetei, csak a teszt mutatta ki, hogy hordozzák a vírust.

Ez teljesen természetes jelenség, az oltóanyag pont arra való, hogy aki megfertőződik, ne szenvedjen súlyos egészségkárosodást.