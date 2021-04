Milyen oltási stratégia van a "magyar válaszon" kívül? Egy Skóciában élő magyart kérdeztünk

A koronavírus-járvány harmadik hulláma idehaza napról napra dönti meg a korábban elképzelhetetlen negatív csúcsokat. De mi a helyzet Skóciában? Hogyan kezelik ott a járványt, miként gondolkodnak az ottani emberek az vakcinákról, hogyan zajlik az oltakozás, mennyire vannak jelen a társadalomban a vírustagadó hangok, illetve vajon az ellenzékkel szemben ott is oltásellenes kampányt folytat a kormányzat? Timit, az Egyesült Királyság második legnagyobb országrészében élő magyar fiatalt kérdeztük.

A Banknockban élő fiatal szerint mostanra már elég nyugodt a közhangulat Skóciában. Tavaly, amikor senki sem tudta, hogy pontosan miről van szó és hogy mivel jár a vírus, természetesen az emberek feszültek voltak, ám ez alábbhagyott. Mint mondta, annyira elenyésző a napi pozitív esetek száma, hogy most már inkább arra várnak, hogy elkezdjenek kinyitni az éttermek, illetve hogy végre kiülhessünk egy pohár sörre valamelyik pub teraszára.

Ő is elkapta a vírust, ezeket tapasztalta

Tavaly március 23-án jelentették be, hogy lezárják az országot és mindenkinek otthon kell maradni. Amint kiderült, hogy minden bezár, eluralkodott a pánik. Mint mondta, tekintettel a helyzetre muszáj volt bevásárolniuk, és emlékszik, még mondta is a párjának, ha valamikor elkapja a vírust, az biztosan most lesz, hiszen tele voltak a boltok. Sajnos ez valóban így is történt: 7-10 nap elteltével jelentkeztek nála a tünetek.

Nem a szokásos köhögést és lázt, hanem nagyon erős mellkasi fájdalmat érzett, olyat, hogy aludni sem tudott tőle.

Azt mondja, akkor még nem nagyon voltak elérhetőek a tesztek, úgyhogy a háziorvosát hívta fel, aki akkor elrendelte, a szigorú karantént, a vele egy háztartásban élőkkel együtt. Nagyjából az 5-6. napon éjszaka fel kellett hívnia az ügyeletet, mert nem kapott levegőt. Néhány percen belül kapcsolták a megfelelő osztályra, az ügyeletes meghallgatta telefonon keresztül és mondta neki, hallja, hogy valami nem stimmel, nem szabályosan veszi a levegőt, azt ugyanakkor nem tanácsolta, hogy kórházba menjen, helyette inkább elmondta mit és hogyan csináljon, ha pedig rosszabbodna a helyzet, azonnal küld mentőt.

Szerencsére erre nem került sor, a tünetek lassan elkezdtek csökkenni, de nagyon fáradékony volt, 5 perc séta után úgy érezte, mint aki lefutotta a maratont, a mellkasfájdalom viszont nem teljesen múlt el. Mint mondta, elküldték tüdőröntgenre és kivizsgálásra, így derült ki, hogy sajnos hosszantartó koronavírus tünetei vannak. Kapott fájdalomcsillapítót és folyamatos kapcsolatban volt a háziorvosával. Hangsúlyozta,

bármi kérdése volt, mindig tudott valakivel beszélni és megkapta a szükséges támogatást.

Szerencsére ma már nincsenek tünetei, de nagyon sokáig tartott, mire az összes panasza elmúlt.

Érdekelt, szerinte mennyire volt következetes és transzparens a kormány járvánnyal kapcsolatos kommunikációja a vírus megjelenése óta. Timi azt mondja, annak ellenére, hogy sok mindenben nem ért egyet az Egyesült Királyság miniszterelnökével, a legtöbb dolgot jól csinálta a kormány.

Sajnos mi sem zártuk le az országhatárokat időben, aminek meg is lett az eredménye, viszont transzparencia szempontjából le a kalappal

- tette hozzá.

Átlátható kommunikáció, példaértékű hivatalos tájékoztatás az oltásokkal kapcsolatban

Kifejtette, a skót első miniszter napi szinten tartott sajtótájékoztatót a döntések miértjeiről és az aznapi adatokról, beleértve azt is, hogy pontosan hány tesztet végeztek, abból mennyi a pozitív eset, és mindez hány százalékkal van az ajánlott felett. Mint mondta, a WHO álláspontja szerint, ha valahol 5 százalék felett van a pozitív tesztek száma, akkor ott nincs a vírus nincs megfelelően kezelve, így több szankcióra és tesztre van szükség. Skóciában jelenleg ez 2 százalék körül mozog, az Egyesült Királyság egészét tekintve pedig 1 százalék alatt van.

De a miniszter nem csupán elsorolta az országosan detektált új fertőzöttek számát, hanem

irányítószám alapján felállítottak egy olyan rendszert is, aminek segítségével meg lehet nézni , hogy az adott körzetben hány eset van és az hol áll átlagban az ország többi részéhez képest.

Úgy látja, náluk is hoztak olyan intézkedéseket, amelyekről utólag visszatekintve elmondható, hogy lehetett volna máshogyan, talán hatékonyabban is kezelni a járványt, mégis az adott körülményekhez képest a kommunikáció átlátható volt.

Az oltásokkal kapcsolatos hivatalos tájékoztatásról azt mondta, az tízes skálán tízest érdemel.

Az első naptól kezdve elmondták, hogy mi van az oltásban, hogyan állítottak össze és mi jár azzal, ha kérjük. Kaptunk róla hivatalos tájékoztatókönyvet, amiben leírták a legfontosabbakat.

Úgy tudja, eredetileg arról is szó volt, hogy mindenkinek az anyanyelvén kell megkapnia a tájékoztatót, ám ezt az ötletet végül elvetették.

Nem voltak komolyabb belpolitikai csatározások a járvány miatt

Timi szerint nem voltak komolyabb belpolitikai csatározások, tulajdonképpen ezek kimerültek a "szerintem nem így kellene csinálni", vagy a "mehetne jobban és gyorsabban is az oltás" kritikákban.

Fontos megjegyezni, hogy a pártok nem mindenben értettek egyet, de az alapvető dolgokban igen és ezt be is ismerték. Ez egy fontos támpont volt mindenkinek, hiszen elősegítette a partok közötti összedolgozás lehetőségét.



Az oltások nyomán hatalmasat estek a halálozási adatok, így a vírustagadók száma is csökkent

Kíváncsi voltam arra is, mennyire vannak jelen a skót társadalomban a vírustagadók és oltásellenesek, hogy voltak-e ott is ilyen tüntetések. Timi azt mondta,

a koronavírus megjelenésekor még voltak tüntetések a nagyobb varosokban, így Londonban és Glasgowban is, később aztán elment az emberek kedve attól, hogy demonstrációkat szervezzenek, mert sajnos volt annyi eset és halálozás, hogy az emberek rájöttek, a vírus tényleg létezik és veszélyes.

Mint mondja, vírusszkeptikusok ott is vannak, viszont mivel rengetegen megkapták az első oltást (Skóciában 2,6 millióan, az Egyesült Királyságban pedig 39,6 millióan), mind az esetszámok, mind pedig a halálozási adatok hatalmasat estek, így a vírustagadók száma is csökkent. Elmondta, 800-900 ezer tesztet végeznek, amiből 2-3 ezer pozitív esetet regisztrálnak.

Míg a hazai kormánypropaganda nonstop azt szajkózza, hogy “oltásellenes” az ellenzék, Skóciában ilyet nem tapasztalni. Az ellenzék a kormányon levő párt hibáira igyekszik rámutatni, igaz, szerinte fontos megjegyezni, hogy ha a kormány valamit jól csinál, azt az ellenzek beismeri és ez fordítva is így van.

Timi azt mondja, náluk minden zárva volt az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon és háztartási boltokon kívül.

Utazni a saját, lakóhelyedként szolgáló városodon kívül nem nagyon lehetett, csak abban az esetben, ha valamilyen halaszthatatlan, orvosi vagy tanulmányi útról volt szó.

Nagyon örül annak, hogy múlt héten nyitottak a fodrászatok és egyéb boltok, 2 hét múlva pedig már egy sörteraszra is kiülhetnek, ezenkívül hamarosan már utazni is lehet és nagyobb esküvőket is tarthatnak majd.

Nem kell regisztrálni az oltásra, mindenki levelet kap az időpontról

Timi kifejtette, Skóciában az eddig alkalmazott AstraZeneca és Pfizer vakcinák mellett nemrég kezdték el használni a Moderna vakcináját is, tehát 3 különböző oltásuk van. Választani a vakcinák közül nem lehet, viszont csak olyan oltóanyagokat használnak, amiket hivatalosan elfogadtak az EU-ban.

A magyarországi gyakorlattal szemben náluk nem kell jelentkezni az oltásra, hanem mindenki levelet kap a vakcináció időpontjáról. Az emberek 85-90 százaléka megjelenik és felveszi az oltást, sőt, vannak olyan csoportok ahol ez egészen magas, 95-98 százalék.

Elmondta, noha pontos adatot nem tud, a BAME (Black, Asian and minority ethnic - vagyis az országban élő kisebbségi csoportokat jelölő) csoportban ez a szám sokkal alacsonyabb. Nem lehet választani, viszont csak olyan vakcinák vannak használatban amiket határozottan elfogadtak. Ha valaki betegség vagy egyéb nyomós ok miatt nem szeretne várni és minél hamarabb meg akarja kapni az oltást, akkor konzultálat róla a háziorvosával, illetve egy külön erre a célra fenntartott weboldalon is jelezheti.

Az oltási helyzettel kapcsolatban elmondta,

a kormány ígérete szerint július végéig minden felnőttet be fognak oltani.

A skóciai napi számokat itt lehet megnézni, az Egyesült Királyságét pedig ezen az oldalon lehet nyomon követni.

Ne akarjunk esküvőt szervezni járvány idején

A végén, mintegy jó tanácsként elmesélte az esküvője történetét. Timi határozott véleménye, hogy ne szervezzünk esküvőt járvány idején! Mint mondta, legalább ötször kellett a részleteken változtatni, mivel a bevezetett szankciók és intézkedések folyamatosan változtak. Eredetileg Saint Lucia szigetén szerettek volna összeházasodni, és itt, Magyarországon lagzit tartani, ám ez megváltozott tavaly május környéken, amikor eldöntötték, hogy Skóciában lesz az esküvő, lagzi meg majd később otthon. Megszervezték, amit lehetett és remélték, hogy minden megy majd terv szerint, de nem ment: bezártak a hotelek, majd az éttermek, később az is világossá vált, hogy csak néhány ember lehetett jelen az esküvőn.

Végül úgy döntöttek, hogy a skót hegyek között, két tanúval kelnek egybe. Utólag azt mondja, a lehető legjobb döntést hozták, mivel gyönyörű napsütéses idő volt, és meg egy szivárványt is kaptak "ajándékba". A hazai járványhelyzet miatt a lagzit Magyarországon jövőre tervezik megtartani.