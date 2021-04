Orbán, a kalózkapitány - így rejti el a Fidesz a több ezer milliárdos közpénzvagyont a '22-es bukásukra készülve

„Ismerős lehet mindannyiunknak a történet gyermekkorunkból, amikor a kalózkapitány már tudja, hogy nem úszhatja meg az elszámoltatást, nem úszhatja meg a súlyos a börtönéveket, eszeveszett kapkodásba kezd, és a megszerzett kincseit próbálja elásni, még az utolsó perceket felhasználva. Ez a kincses sziget legendája. És aki ismeri ezt a sztorit, pontosan tudja, hogy mindig van egy térkép is, ami elvezet minket az aranytallérokhoz - vagy mondhatjuk jelen esetben: a közpénzmilliárdokhoz.

Ezek a rejtekhelyek nem mások, mint a közhasznú vagyonkezelő alapítványok.”

Demeter Márta ezzel a jól ismert példával vezette fel a Fidesz talán eddigi legnagyobb stratégiai húzásáról, a közvagyon privatizálásáról szóló videóját. Az országgyűlési képviselő interjúnkban ugyanakkor arról is beszélt,

van jogi eszköz arra, hogy ezeket a ezermilliárdokat visszaszerezzék az embereknek a fideszes magánalapítványoktól.

Belefér ezermilliárd forint egy kincsesládába?

Ezt nem tudom megmondani, de valóban elképesztő vagyonokról beszélünk. Az egészben a legszomorúbb mégis az, hogy akkor szervezik ki az adófizetők ezermilliárdjait, rengeteg épületet, vagyontárgyat ezekbe a fideszes magánalapítványokba, amikor egyébként még a koronavírus okozta válsághelyzet is súlyosbítja a mindennapokat, és naponta többszázan veszítik el az életüket. Lényegében a miniszterelnök személyéhez köthető szűk kör privatizálja egész Magyarországot. Lassan szinte több minden lesz magánosítva, mint ami nem.

Rengeteg adat van az Ön videójában is, de hogyan lehet a lehető legegyszerűbben elmagyarázni, hogy milyen rendszer épül ezekben a pillanatokban a szemünk előtt?

Az ügy nagyon bonyolult, de a szándékaik egyszerűek. Annyira retteg a Fidesz a hatalma elvesztésétől, hogy 2022-re egy alternatív intézményrendszert, egy párhuzamos államot próbál magának kiépíteni, aminek segítségével a Fidesz vezetői, valamint a fontosabb kormányzati szereplők magukat, illetve a pártjukat fent tudják tartani. De az ellenzék legfontosabb üzenete, hogy ez nem fog így maradni. Hiába gondolja azt a kormánypárt, hogy a kétharmados törvényekkel, alaptörvény-módosítással be tudják betonozni az alapítványokba kicsatornázott vagyonokat. Egy tollvonással fogjuk megszüntetni ezt a konstrukciót, és mindenkit el fogunk számoltatni, aki részt vett a közpénz privatizációjában.

Demeter Márta - Facebook

Ez jól hangzik, de hogyan?

Jogos kérdés, de van megoldás, több megoldás is. Számos olyan jogi eszköz van, amivel ez megvalósítható. A társadalom részéről pedig jogos az az igény, hogy visszakapják ezt a közvagyont. Azt hiszem, ez lesz a legnagyobb legitimációja ennek. Igyekeztem hangsúlyozni a videóban, és az összes parlamenti felszólalásomban is, de az összes ellenzéki párt is ezt emelte ki:

vissza tudjuk szerezni az emberek pénzét.

Tehát megtalálták a térképet a kincsesládához?

Megvannak a megfelelő jogi eszközök. Egyelőre ennyit szeretnék erről mondani.

Demeter Márta - Facebook

Mekkora a tét? Mekkora vagyonról beszélhetünk?

Ezermilliárdos. Jószerivel minden alapítvány kapott konkrétan likvid pénzt is az államtól, a Mathias Corvinus Collegium például 500 milliárd forintot. Ezenfelül Mol és Richter részvényeket, valamint rengeteg épületet is kiszerveztek. Véleményem szerint az elmúlt időszak nem elsősorban a felsőoktatás igába hajtásáról szólt, az csak úgymond járulékos haszon a Fidesz számára, viszont a felsőoktatásba érkező 1500 milliárd forintos EU-s pénzekhez csak az egyetemi modellváltás révén tudnak hozzáférni. Fidesz célja egyedül a pénz a kiscsatornázása volt.

Nehéz megsaccolni, hogy az összes egyetemi épület, patinás villa, szántóföld, szőlőbirtok és vitorláskikötő ténylegesen mekkora vagyontömeget jelent, de igen, egészen biztos, hogy több ezer milliárd forintról beszélünk.