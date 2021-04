Újabb rekordot döntött Indiában a fertőzöttek száma

Indiában rekordszámú, 200 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint, ezzel április eleje óta több mint a duplájára nőtt az igazolt fertőzések napi növekménye - számolt be róla az MTI.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 1038-an haltak bele a Covid-19-be.

A friss adatokkal az 1,3 milliárdos országban a járványnak már több mint 14,1 millió fertőzöttjéről, illetve 175 ezer halottjáról tudni.

A koronavírus az Egyesült Államok után ott pusztít a leginkább, a járvány terjedéséért szakértők elsősorban a vallási fesztiválokat, valamint a politikai rendezvényeket teszik felelőssé.

Szerdán a kormány bejelentette, hogy az összes középiskolai vizsgát elhalasztják, ezeket májustól júniusig pótolják majd be a diákok.

Az országban április elejétől már kétmillió új fertőzést regisztráltak, több államban ezért korlátozó intézkedéseket vezettek be. A fertőzés gócának az ország leggazdagabb állama, Mahárástra számít, ott található India pénzügyi fővárosa, Mumbai is. A hatóságok az államban hétvégi és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, s nem zárták ki a teljes karantént sem, amennyiben az újonnan regisztrált fertőzöttek száma tovább nő.