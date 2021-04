Jakab: amikor Mészáros behúzza a milliárdos közbeszerzéseket, akkor az emberek konyhapénzét teszi zsebre

Interjút adott a Magyar Narancsnak Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki a párt saját programjáról, az ellenzéki összefogás esélyeiről, illetve arról is beszélt, hogyan állnának neki az elszámoltatásnak.

A párt miniszterelnök-jelöltje elmondta, az ellenzéki összefogásba a Jobbik érkezett a legmesszebbről, hiszen míg a hat pártból öt baloldali liberális gyökerekkel rendelkezik, a míg pártja a jobboldali, keresztény, konzervatív értékrendet képviseli. Az együttműködés kapcsán hangsúlyozta, a "világ változik, és nekünk is kell", így a választók által megfogalmazott változás kapcsán nekünk is változniuk kellett, ennek eredménye az összefogás.

A 2018-as választásról, annak tanulságairól

Hangsúlyozta,

a 2018-as választáson kaptunk egy óriási pofont. Akkor az ellenzéki pártoknak fontosabb volt a saját egójuk, mint az, hogy le tudjuk győzni a Fideszt. A második helyért küzdöttünk, aminek az lett a vége, hogy senkit sem érdekelt, ki lett a második, csak az, hogy az Országgyűlésben kétharmada lett a Fidesznek. Ezért meg is büntették a szavazók az ellenzéket, a Jobbikot kiváltképp, nagyon visszaesett a támogatottságunk.

A 2018-as választás kapcsán úgy fogalmazott, a "felelősséget annak kell viselni, aki a döntést meghozta". A Jobbik akkori elnökének döntése volt, hogy nem kell összefogni és koordináltan indulni, pedig így van, a kétharmadot megakadályozhattuk volna.

Jakab Péter szerint annak a pártvezetésnek és a többi ellenzéki pártnak is fontosabb volt önmaga, mint hogy véghezvigye a kormányváltást, a mostani ellenzéknek ugyanakkor sokkal fontosabb a kormányváltás.

Ez nagy fejlődés, hiszen a pártlogika azt diktálná, hogy nekem, mint a Jobbik elnökének az a legfontosabb, hogy a Jobbik legyen a legerősebb ellenzéki párt. De ezzel az ország nem fog előrejutni. Ha a saját egónkat le tudjuk győzni, akkor le tudjuk győzni a Fideszt is

- tette hozzá.

A keresztény-szociális párt elnökét arról is kérdezték, mennyire volt egyszerű félretenni az ellenérzéseket, és tárgyalóasztalhoz ülni Gyurcsány Ferenccel. Jakab erre azt mondta, "nem volt könnyű leülni és arról beszélgetni, hogy mi a közös bennünk, amire lehet építeni". Felidézte, "az első, augusztusi pártelnöki találkozón még lehetett érezni némi távolságtartást, de amikor a múltból fakadó különféle ítéleteket elhomályosítja a jövőért való tenni akarás, akkor a fagyos hangulatú beszélgetések konstruktív megbeszélésekké változnak".

"Nem kell egymást szeretni, de együtt kell dolgozni. A választók is értik ezt, nincs harmadik út, aki középen áll és vakarja a fejét, az az Orbán-rendszer hatalmon maradását segíti"

- fogalmazott.

A távozó párttársakról is kérdezték

Jakab a pártból távozott egykori társairól is beszélt. Mint mondta, amikor elnöknek választották, párton belül mindenki tudta, hogy az összefogás mellett teszi le a voksát, azzal is tisztában volt, hogy "ez egyes politikusoknak nem lesz egyszerű".

Akiknek ellenérzésük volt, azok elhagyták a pártot. Volt egy kis kardcsörtetés, ennek mindig van médiavisszhangja, de azt akartam, hogy mindenki döntse el, mit akar: harcolni a rezsim ellen, akkor is, ha ez ezer kompromisszummal jár az ellenzéki oldalon, vagy ez nem fér bele a komfortzónájába. Az utóbbiaknak elengedtük a kezét.

A néppárt elnöke hangsúlyozta, nem történt belső leszámolás, így nem tud másra gondolni, "mint hogy a meg nem történt baloldali fordulattól féltek, és az zavarta őket, hogy egy hatpárti együttműködésben kell előrejutni". Szerinte hibás feltevés volt az is, hogy a másik öt párt felemészti a Jobbikot, hiszen most az ellenzéki együttműködés centrumában vannak.

Egyéni jelöltek: nem Budapestre koncentrálnak

A Jobbik elnökét arról is kérdezték, hogy mennyi egyéni jelöltet indítanak a 106 választókerületben. Mint elmondta, "biztos nem 106 lesz a vége.", de a hétvége óta minden nap bejelentenek egy jelöltet, ez több mint egy hónapig el fog tartani. Megjegyezte ugyanakkor, hogy lesz olyan nap, amikor nem saját jelöltet fognak bejelenteni, hanem azt, hogy másokat támogatunk.

Megismételte azt is, amiről már korábban is beszélt, vagyis hogy nem Budapestre koncentrálnak, mivel tudják, hogy nem a fővárosban a legerősebbek, ott vannak náluk alkalmasabb jelöltek, nem úgy, mint vidéken, ahol sok helyen vagy ők tudjuk legyőzni a Fideszt, vagy senki.

A feddhetetlenségi nyilatkozat kapcsán elmondta, a hat párt által felállított Országos Előválasztási Bizottság dolgozza ki a technikai részleteket.

A jelöltjeinknek ahhoz, hogy indulhassanak, át kell esni az átvilágításon, az még hátravan. Viszont, ha valakiről kiderül olyasvalami, ami a nyilatkozat szerint elfogadhatatlan, azt le kell venni a sakktábláról

- fogalmazott a néppárt vezetője.

Az interjúban szó esett arról is, tart-e attól, hogy a Jobbikból kilépett képviselők elindulnak olyan körzetekben, ahol jobbikos lesz a közös ellenzéki jelölt, és ezzel szavazatokat veszt az ellenzék, Jakab azt mondta, akiket elindítanak, "azok elől a kilépett jobbikosok nem szipkázzák el a szavazatokat, ahogyan az sem érinti őket, ha a Fidesz megpróbálja megtrollkodni az előválasztást".

Úgy véli, "ezek az emberek becsapták a saját közösségüket és elég hangosan távoztak a Jobbikból, és ezt hallották a választók is. De engem abszolút nem érdekelnek a kilépett jobbikosok, azok érdekelnek, akik maradtak, azok pedig nem a feladós fajtából valók. A feladós fajták nem tudják ezt a kormányt legyőzni".

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekről

Mint ismert, egyelőre négy bejelentett miniszterelnök-jelölt van, de a különböző mérésekkor potenciális jelöltként kezelik Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt is. Mint mondta, kifejezetten szeretné, ha ők is bejelentkeznének, mert olyan választói réteget tudnak megszólítani, akiket ő biztos, hogy nem.

Mint fogalmazott,

Minden szavazói bázishoz el kell érni, ehhez sokszínű indulói gárda szükséges. Kell hozzá mindenki, Dobrev és Karácsony is. A nap végén a szavazótábort össze kell hozni, ezért akárki is lesz a közös miniszterelnök-jelölt, mindenkinek fel kell tudni mögé sorakozni. Vállaltuk, hogy lehet, hogy nem a számunkra optimális ember nyeri meg az előválasztást, de akkor is teljes mellszélességgel támogatnunk kell.

Készül a közös program, amit majd társadalmi vitára bocsátanak

Jakab Péter arról is beszélt, hogy nem terveztek saját pártprogramot, egyszerűen azért, mert úgy látja, "ha egy párt egyedül indul, akkor kell külön pártprogram, ha viszont együtt, oda közös program kell". Hozzátette, "felelősen csak olyat tudok megígérni, amit a hat párt konszenzussal elfogadott és garantálja azt, hogy ha megnyerjük a választást, az ígéret betartásához szükséges kormánytöbbséget biztosítja is". Van egy munkacsoport, amely a programpontokat addig gyúrja, amíg a hat párt rá nem mondja az áment. Ezután pedig társadalmi vitára bocsátjuk.

Van egy munkacsoport, amely a programpontokat írja, aztán amint a hat párt rámondja az áment, akkor társadalmi vitára bocsátja. Mint mondta, "a program írásáért Z. Kárpát Dániel felel, de ez egy nagy teammunka. Ha valami vita tárgyát képezi az ellenzéki egyeztetésen, akkor velem is tárgyalni kell, hogy mennyit engedünk". Párttársa szerint egyébként "viszonylag gördülékeny a munka, ha nem ideológiai kérdésekről, hanem például a családi pótlék jövőjéről beszélnek, akkor sokkal könnyebb egyről a kettőre jutni".

Az interjúban felmerült az is, ha a melegek örökbefogadásáról azt mondja öt párt, hogy szerepeljen a programban, akkor a Jobbik vajon engedni fog-e. A pártelnök azt mondta , "mindenen annyit kell dolgozni, hogy a hat párt konszenzussal el tudja azt fogadni".

Egy biztos: a homoszexuálisoknak semmiféle hátrányos megkülönböztetéstől nem kell tartaniuk egy új kormány megalakulása után. Nem lesznek a gyűlölet céltáblájává téve, mint ahogy a mostani kormány azzá teszi őket. A szexualitás magánügy, a gyermeknevelés már nem feltétlenül

- emelte ki. Úgy véli, a melegek örökbefogadása "nem a melegek jogairól szól, hanem a gyerekéről, akinek optimális körülményeket kell biztosítani. Ha három apja van, szerintem nem az. A legegészségesebb, ha lát egy anya- és egy apamodellt".

Elszámoltatás: "Polt Péter nem elszámoltatni, hanem bevédeni akar bűnözőket"

Az elszámoltatásról szólva elmondta, ez is egy olyan kérdéskör, amit az ellenzéki közös programmal együtt kell megválaszolni, sőt, szerinte "inkább nem is nem is érdemes bejelenteni, csak megcsinálni, nehogy egérutat adjunk azoknak, akiknek valami van a füle mögött. Nekik egy út van: a börtön".

Jakab Péter szerint ennek megvan a lehetősége, csak Polt Péter nem elszámoltatni, hanem bevédeni akar bűnözőket. Úgy fogalmazott, "harminc év alatt eltűnt a nemzeti vagyon, és ezért még soha senki nem került börtönbe. Azért, mert a jog eszközét addig faragták, amíg a lopásból személyre szabott pályázat nem lett, ahol mindig Mészáros és a hozzá hasonlók nyernek".

"Ha a jog eszközével a lopást legalizálni lehet, akkor ez visszafelé is működik: a jogot lehet addig faragni, hogy a lopásból ismét lopás legyen, amiért nem milliárdos közbeszerzések járnak, hanem börtön és vagyonelkobzás. Ha az ország kifosztását meg lehet jogászkodni, akkor az ország vagyonának visszavételét is meg lehet"

- hangsúlyozta.

Mint mondta, ezt a jogászokra bízza, az ő feladatuk megoldani, hogy a lopott vagyon visszakerüljön a közösséghez, "ne mindenféle minisztert vagy kiöregedett államtitkárt, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktort gyarapítsa, hanem a nemzet egészét".

Szerinte a fideszes szavazókat is zavarja Mészáros Lőrinc gazdagodása

A Jobbik elnöke szerint ha a fideszes szavazót valami zavarja, az Mészáros Lőrinc vagyongyarapodása. Mint mondta, a fideszes szavazókkal beszélgetve kiderül, hogy "sok mindent elhisznek Orbán Viktornak, de hogy Mészáros a saját talentumának köszönhetően gazdagodott meg ennyire és nem az egyszerű magyar emberek kárára, azt ők sem nagyon hiszik el".

Amikor tolvajokkal szemben lépünk fel, akkor minden tisztességes magyar emberre számítunk, hiszen nekik is tudniuk kell, hogy amikor Mészáros behúzza a milliárdos közbeszerzéseket, akkor az egyszerű magyar ember konyhapénzét teszi zsebre. Ez nem kell, hogy kampányszlogen legyen, egy jogállamban ez az alap. Ha valaki egy közértben ellop egy kefirt, annak van következménye. Legyen annak is, ha a Mátrai Erőművet lopja el vagy a fél Balatont

- emelte ki.

Mint mondta, ez az ország Kelet-Közép-Európa éllovasa lehetett volna, ehelyett ma ott tart, hogy az Európai Unió második legszegényebb nemzeteként vonul be a történelembe, a legkorruptabb kormánnyal.