Bombabiztos tolóajtót szeretnél? Itt a megoldás! (x)

Napjainkban a biztonság minden eddiginél fokozottabb figyelmet kap, ha nyílászárókról van szó. A record olyan tolóajtóval rukkolt elő, amely gyakorlatilag a létező legbiztonságosabb, ami a piacon elérhető: szó szerint bombabiztos.

Hol jöhet jól a bombabiztos tolóajtó?

Azon esetben, ahol fokozott biztonsági intézkedések indokoltak, praktikus lehet bombabiztos tolóajtót beszereltetni. Ez olyan épületeknél jöhet szóba, amelyek olyan szolgáltatásnak adnak otthont, ahol rosszindulatú támadásra lehet számítani. Jellemzően olyan esetben jöhet szóba ez a megoldás, ahol az átlagosnál több pénz mozog, mint bankoknál, pénzváltóknál vagy turisztikai irodáknál.

A record PROTECT EXV 25 terméke ötvözi a hagyományos automata tolóajtók megjelenését és működési mechanizmusát, miközben védelmi szint tekintetében jóval komolyabb.

Mik ennek a technológiának az előnyei?

A bombabiztos tolóajtók éppen arra képesek, amire a nevükből következtetni lehet: ellenállnak a robbanáskor keletkező túlnyomásnak. Ezek a nyílászárók képesek megvédeni az ajtó túloldalán tartózkodó személyeket egy esetleges detonáció bekövetkezésekor fellépő üvegszilánkoktól és apróbb szétszóródó tárgyaktól.

A record vállalja, hogy egyéni elvárások alapján készíti el és szereli be a tolóajtót, megfelelve a legszigorúbb követelményeknek. Speciális igények megoldására is vállalkoznak, így a bonyolult építészeti megoldások, konstrukciók esetén is képesek integrálni terméküket.

A kialakítás sajátosságai

Ahhoz, hogy az ajtók ellenálljanak akár egy komolyabb robbanásnak is, speciális technológiával vértezik fel őket. Mind a fejprofil, mind pedig a sínrendszer tekintetében erősebb profilokat alkalmaznak. Az automatika is eltérő attól, ami egy hagyományos ajtó esetében megszokott, mivel nehezebb ajtólapokat kell megmozgatni.

A rögzítés során magas szilárdságú csavarokat alkalmaznak, valamint a szárnyprofilok ellenállása is nagy teherbírással rendelkezik. Speciális eljárással rögzítik az ajtólapot a keretrendszerbe annak érdekében, hogy ellenállóbb legyen. A többrétegű laminált üveg minden esetben szilánkmentesen törik.

Hogyan tesztelik ezeket a speciális ajtókat?

A tesztelési eljárás során 45 méter és 25 méter távolságból 100 kilogramm TNT erejű robbanást szimulálnak. A robbantástechnikai mérnökök felügyelik a kísérleteket, melyeket a GSA és az ISO szabványoknak megfelelően hajtanak végre.

A tesztelési fázis első szakasza során 45 méterről végeztek 100 kg TNT erejű robbantást. A nemzetközi értékelés szerint Very Low Hazard, azaz nagyon alacsony kockázati fokozatba került a record bombabiztos tolóajtója.

A második etapban 25 méterre az ajtótól végezték a szimulációt, ekkor Low Hazard azaz alacsony veszélyességi fokozatot kapott a termék. A kalapáccsal történő kísérlet szilánkmentes törést eredményezett.