Koronavírus: 5216 az új fertőzött, elhunyt 241 beteg

A kormányzati tájékoztató portál pénteki adatai szerint:

a beoltottak száma 3 145 592 fő, közülük 1 349 314 fő a második oltását is megkapta,

5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

elhunyt 241 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett,

a gyógyultak jelenleg 445 920 fő, az aktív fertőzötteké pedig 271 516 fő,

9 459 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 117-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel ezelőtt, pénteken az új fertőzöttek száma 7325 fő volt, míg az elhunytaké 241.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Az oltásra jelentkezett idősek 90 százaléka és a regisztrált 18-59 év közöttiek közel fele (49,6 százalék) is már megkapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon, írja a portál. Ma és szombaton újabb lehetőséget kapnak a soron kívüli oltásra a regisztrált pedagógusok, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.

Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan ugyanakkor közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót.

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. A kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.