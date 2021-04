Lehet, hogy harmadik adagra is szükség lesz a Pfizerből a cég vezérigazgatója szerint

A Pfizer amerikai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcináját beadatóknak valószínűleg egy harmadik adagra is szükségük lesz az elsőt követő 6-12 hónapon belül a védettség fenntartása érdekében

- közölte a vállalat elnök-vezérigazgatója csütörtök este a CNBC amerikai tévének nyilatkozva.

Albert Bourla arról is beszélt, hogy az is lehetséges, hogy az embereknek minden évben be kell majd oltatniuk magukat a vírus ellen.

"Egyébként meg a vírusvariánsoknak döntő szerepük lesz. Nagyon fontos minimálisra csökkenteni azoknak az embereknek a számát, akik ki vannak téve a vírusfertőzésnek" - jegyezte meg.

A Pfizer még februárban jelentette be, hogy vizsgálja egy harmadik adag oltás beadásának hatását arra az esetre, ha bebizonyosodna, hogy szükség van rá.

A Pfizer amerikai konkurense, a Moderna szintén bejelentette nemrég, hogy teszteli egy harmadik adag hatását.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két gyártó vakcinájának hatékonysága 94-95 százalékos.

A Pfizer a BioNTech német biotechnológiai céggel közösen kifejlesztett vakcinából egyébként az Európai Unió további 1,8 milliárd adagot tervez vásárolni 2022-2023-ban.

(atv.hu)