4 tipp, hogy fitten és jókedvűen köszöntsd a tavaszt (x)

Lassan végre magunk mögött hagyjuk a depressziós, szürke téli hónapokat, és az életünk megtelik napsütéssel, virágokkal, kellemes időjárással. Ezért hát ideje felülkerekedni a lustaságon, és újra aktívabban tölteni a mindennapokat! Hogy hogyan vedd fel a “tavasz ritmusát”? Adunk pár ötletet!

Tölts el egy hétvégét tavaszi nagytakarítással!

Elismerjük, hogy a takarítás nem épp a legkedveltebb tevékenységek közé tartozik, de a tiszta és rendezett környezetben sokkal jobban érzed majd magad! Végezz alapos tisztogatást a lakás összes helyiségében, pucold meg az ablakokat, mosd ki a függönyöket, portalanítsd le a szekrények tetejét, és persze szelektálj!

Ideje rendet rakni a fiókokban, gardróbban, cipősszekrényben, polcokon, és kíméletlenül megszabadulni minden olyan holmitól, amire már nincs szükséged! Ha pedig lendületesebben és vidámabban szeretnél dolgozni, akkor hallgass közben zenét, és sokkal gyorsabban eltelik az idő!

Hogy ne kelljen vacakolnod a lejátszási lista összeállításával, válassz egy szimpatikus rádiócsatornát! A MyOnlineRadio weboldalán közel 100 adó közül választhatod ki a hangulatodnak és ízlésednek megfelelő muzsikát.

Ültess virágokat, konyhakerti növényeket!

A tavasz jelképei a színpompás virágok, így ott a helyük az otthonodban is! Még ha nincs is kerted, néhány cserépbe vagy balkonládába akkor is ültethetsz pár tő virágot, amik szépen díszelegnek majd az ablakban vagy az erkélyen.

Ugyanígy, zöldségpalántákat és fűszernövényeket is lehet már nevelni akár lakásban is - amikor pedig leszüreteled majd az ízletes, házi terményt, akkor meglátod, hogy bőven megérte a befektetett időt és energiát.

Eddz a szabadban!

A konditermek sajnos még mindig nem nyithatnak ki, otthon edzeni pedig már olyan unalmas… a jó hír az, hogy most már a természetben is átmozgathatod magad! Nem muszáj a futást választanod, ha nem szereted, hiszen ha akad egy jógaszőnyeged, egy gumiszalagod meg néhány kézi súlyzód, akkor gyakorlatilag bárhol sort keríthetsz egy jó kis szabadtéri edzésre.

Válassz egy csendes parkot, egy közeli tisztást vagy bármilyen olyan helyet, ahol nyugodtan átmozgathatod magad, a természet lágy ölén.

Kirándulj minél többet!

Az erdő minden évszakban szép - különösen tavasszal. A túrázás nemcsak testileg mozgat jól át, hanem a természet csendje mentálisan is igen megnyugtató. Ide ne vigyél zenét, hanem hallgasd a madarak énekét, a fák leveleinek susogását a szélben és a rovarok zümmögését.

A jelenlegi járványhelyzetben igyekezz olyan kirándulóhelyet választani, amit nem keresnek fel minden hétvégén tömegek, így nem kell tartanod a fertőzésveszélytől, és zavartalanul élvezheted az erdők nyújtotta békét. Szerencsére hazánkban rengeteg kijelölt turistaút akad, némelyeket pedig elég kevesen ismernek, így biztosan találsz majd olyat, ahol senkivel sem fogsz találkozni, és biztonságosan kirándulhatsz!