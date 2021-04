Norbi igaza és a vágódisznó-gate

Schobert Norbi kirobbantotta a vágódisznó-gate-et. Ezen rugózik a fél ország. Ha úgy értelmezném a szavait, ahogyan nagyon sokan, lehet, hogy tudnék vicces, frappáns odaszúrásokat írni, helyette megpróbáltam megérteni, mire gondolt a „költő”. Egyes korábbi, szintén nagy vihart kavart megnyilatkozásai miatt az inkriminált gondolat szerzője eleve hendikeppel indult, amikor az RTL Klubnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

vannak hülye mondások, amit a férfiak terjesztenek, mint a férfi 100 kiló felett kezdődik. Itt nagy tévedésben vannak, a vágódisznó kezdődik 100 kilónál, nem a férfi.

A 198 centimhez egy egészen friss mérés szerint 110 kiló vagyok, de nem érzem magam levágódisznózva. Érzem viszont azt, hogy mennyivel jobb a közérzetem ahhoz képest, amikor 120 kiló felett voltam, és ha leültem, a korsó sör megállt a hasam tetején. Pusztán a kilók alapján tehát beletartozom abba a bizonyos kategóriába, és sokan valóban úgy is értelmezték Norbi szavait, hogy aki 100 kiló felett van, az nem férfi, hanem disznó. Egy vágódisznó. Ahhoz, hogy ezt én is így értelmezzem, feltételeznem kell, hogy Norbi nem hallott még magas, nagydarab emberekről, akiknél a 100, vagy a még több kiló sem sok. Feltételeznem kell, hogy nem hallott még sportolókról, akiknek a teste csupa izom, és jóval többet nyomnak a mázsánál. Nyilvánvalóan ő is tisztában van ezekkel, és ebből, illetve abból a három szóból kiindulva, hogy vannak hülye mondások, érteni vélem, hogy mire akart kilyukadni.

Ebben a hülye mondások kontextusban (amelyekből akad jócskán más témákban is) kifejezetten arról van szó, hogy

létezik egy olyan magatartás, amikor azt az egészségtelen, életet megrövidítő állapotot, amit a túlsúly, a kövérség okoz, nem megoldani próbáljuk, hanem inkább olyan „bölcsességekkel” palástoljuk, rosszabb esetben még el is hisszük, hogy elhízottnak, kövérnek, pocakosnak lenni tulajdonképpen nem gond.

De, gond. Még akkor is, ha egyébként ez nem azt jelenti, hogy aki túlsúlyos, kövér, az ne lehetne akár a világ legboldogabb embere, hogy a felesége, barátnője ne rajongana az ő pocakjáért. Persze, vannak olyan egészségügyi problémák, betegségek, amelyekről az ember nem tehet, de abban igenis nagyon sokaknak megvan az egyéni felelőssége, hogy az OECD ebben a témában készített legfrissebb, 2019-es jelentése szerint az elhízottak aránya Európában Magyarországon a legmagasabb, és az egész világon is éppen csak leszorulunk a dobogóról.