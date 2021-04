„Valami annyira emlékeztet benned Streisand-ra!” – Különleges feldolgozás album Tátrai Esztertől

Ester előadói névvel március 19-én jelent meg egy különleges album, amelyen kilenc Barbra Streisand dal hallható - nagyrész eredeti nyelven, de a koncertélményhez hasonlóan, néhány sor magyarul is elhangzik. A Sings The Songs Of Streisand (Barbra Streisand dalai) címet kapott CD a H-Music gondozásában exkluzív kivitelű digipak csomagolásban látott napvilágot, főszereplője Tátrai Eszter énekesnő.

Streisand nem csupán egyetlen stílus. Streisand nem csak egy énekes. Streisand mesél.

Ester is mesélni szeretne a közönségnek, szerelemről, kapcsolatokról, örömről, bánatról, veszteségekről, hitről. S teszi ezt olyan dalokon keresztül, amiket a zenei élet legnagyobb zeneszerzői, dalszövegírói alkottak. Gazdag hangszerelés, feledhetetlen dallamok, elgondolkodtató szövegek, melyek bár többnyire eredeti, angol nyelven csendülnek fel, a hazai közönség néhol magyar fordítást is hallhat. Jól ismert filmzenék, musical betétek, jazz balladák, érzelmes bluesok, pop slágerek, melyek kellemes emlékidézés lehetnek; és kevésbé ismert dalok, amik a megszokotton túl is adhatnak valami újat.

Az Ester produkció 2018-ban indult és mára már kiforrott repertoárjukkal koncerteznek országszerte, remélve, hogy a Streisand-élmény minél több emberhez eljut.

Ester, azaz Tátrai Eszter Balatonfüreden nevelkedett, kora gyermekkorától énekel. Mióta az eszét tudja, mindig is előadó szeretett volna lenni, már gyerekkorában a zene lett az élete. A Bem József Általános Iskolában a kórus- és népdaléneklés, valamint a klasszikus hangképzés egyaránt szerves részei voltak a hétköznapjainak. Eszter eredetileg színésznőnek készült. A középiskola elvégzése után a Színház- és Filmművészeti Egyetemre is felvételizett, de végül a Kőbányai Zenei Stúdió könnyűzenei ének szakára nyert felvételt, ott folytatta zenei tanulmányait.

A Zenei Stúdióban történt, hogy korrepetítora, Blum József az Evergreen című szám tanulása közben egyszer csak felnézett rá és azt mondta: „Valami annyira emlékeztet benned Streisand-ra!” Onnantól datálható, hogy Esztert komolyan érdekelni kezdte az énekesnő hatalmas repertoárja, Barbra sokrétű művészi munkássága. Minél többet ismert meg belőle, annál jobban érteni kezdte, hogy miből eredhet a hasonlóság, miért tud olyan könnyen azonosulni a klasszikus alapokra épülő, színészi képességeket igénylő előadásmóddal.

A Budapesten töltött évei során hamar belecsöppent a szakmába. Jazz zenekarával, a Mitrió-val járták a klubokat, saját zenéket szereztek, szövegeket is írt. Tizennyolc éves korában pedig már szólistaként is bemutatkozott a Magyar Rádió Promenád című műsorában, mint fiatal tehetség. Az iskolák elvégzése után – egy rövid hajós szerződést követően – sikerült a színházi életbe is belekóstolnia. A Szolnoki Szigligeti Színházban, majd a Győri Nemzeti Színházban dolgozott kóristaként. Közben az egyik hazai lányegyüttes, az ABBA Sisters alapító tagja lett, akikkel országszerte turnéztak.

2012-ben külföldre szerződött. Előbb Rodosz szigetén, egy női trióban, a Voices-ben énekelt, majd a török Riviérán folytatta, Antalya és Marmaris szállodáiban különböző showműsorokban (ABBA, Dreamgirls). Ott adta elő először az egész estés Barbra Streisand műsorát is, amely nagy sikert aratott.

Pár évvel korábban Pozsonyi Tibor ‘Finki’ Pink Floyd tribute zenekarában, a Hungarian Pink Floyd Show-ban is vokálozott. Mivel nagyon szerették a közös munkát, Tibi és felesége megkeresték, hogy ha majd egyszer Magyarországon is énekelne Streisand dalokat, mindenképpen vegye fel velük a kapcsolatot. Úgy is történt. Miután 2018-ban hazaköltözött Balatonfüredre, Eszter úgy érezte, elérkezett az idő, hogy a külföldön szerzett tapasztalatait itthon is kamatoztassa és végre olyan repertoárt énekeljen, amiben a leghitelesebb tud lenni.

A zenekar:

Dr. Dorogi Ákos - zongora

Kaposváron született, zenész családban. Zeneakadémiát végzett, Gonda János tanítványaként, mint jazz zongoraművész-tanár. Majd jogi diplomát szerzett.

Jelenleg, mint kamarai jogtanácsos a zenészek érdekképviseletének szolgálatában áll. Valamint jogi feladatokat lát el a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnél. Továbbá jogi alapismereteket oktat a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete fenntartásában működő Kőbányai Zenei Stúdióban. És természetesen zongorázik.

Akikkel játszott: Payer András, Somló Tamás, Koós János, Falusi Mariann, Bolba Évi, Harcsa Veronika, Majsai Gábor, Malek Andrea, Fenyő Miklós, Cotton Club Singers, Mardi Gras Jazz Band, Budapest Ragtime Band, Boleró Showtime Band, Benkó Dixieland Band, Csipa és a Kisamerika, Bergendy Szalon Jazz és Tánczenekar.

Jelenlegi zenekarai: Ester, Kelemen Angelika Jazz Quartett, Balance Wheel Group.

Kiss Zoltán - gitár

Zenei tanulmányait – jazz és blues gitár – 1987-ben kezdte magánúton, Miskolcon, a szülővárosában. 1988-ban tagja lett a Club de Blues nevű helyi zenekarnak. Miután Budapestre költözött 1994-ben a Mama Killed a Chicken együttessel kezdett zenélni. A fővárosban és Sopronban is dolgozott színházi produkciókban (Elton John: Aida, Várkonyi Mátyás: Bábjátékos, Presser Gábor: A padlás, Demjén Ferenc-Papp Gyula: Ármány és szerelem, stb.).

Olyan neves együttesek és előadóművészek turnéin és lemezein játszott, mint a Nox, Balázs Fecó, Szekeres Adrienn, a Neotones, Zalatnay Cini, Artist Robinson, Auguszt Bárió, Majsai Gábor, a HitRock vagy a Papp-Sárdy Acoustic.

Az utóbbi években tagja a Hobo zenekarnak, mely a Hé, Magyar Joe! című albummal Fonogram-díjat nyert. 2019 óta az Ester produkció gitárosa. Továbbá gitároktatóként is tevékenykedik.

Horváth András - szintetizátor, hangszerelés

A zongorázást gyermekként a Váci úti állami zeneiskolában kezdte, majd a Postás Zeneiskolában folytatta, Binder Károlynál. Több gimnáziumi zenekar után, 1978-ban megalapította a Dopping együttest. Az 1980-as évek végétől közel harminc évig volt állandó tagja a Party Dance tánczenekarnak. Ez idő alatt már nem csak zeneoktatással, hanem hangszereléssel és stúdiózenéléssel is foglalkozott.

A ’90-es években zenészként és hangszerelőként is egyaránt sok albumon dolgozott. A teljesség igénye nélkül, részt vett Csuka Mónika, Tarnai Kiss László, Hanka Péter, Alex Tamás, Bajor Imre, Felkai Miki lemezeinek elkészítésében és számos más rangos produkcióban. 1992 óta tagja az újjáalakult Thomastik együttesnek, ami annak idején Máté Péter kísérőzenekara is volt. 1993-ban pedig a Meryl Chagall nevű pszichedelikus rock banda következett és különböző jam-session formációk, melyekkel külföldön is turnézott. Közreműködött számos tévéfelvételen, sok híres előadót kísért Cserháti Zsuzsától Poór Péterig.

2015 óta tagja az 1982-es Color lemez nótáit is játszó Fantomasz együttesnek. A 2017-es Gitárpárbaj billentyűse volt. A nagyszabású előadás emlékét CD és DVD őrzi.

Jelenleg a BluesSteel nevű bluesbanda oszlopos tagja, valamint természetesen Eszter zenekarában billentyűzik és hangszerel.

Vajda Tibor - basszusgitár

1976 és 1979 a Ring együttes, majd 1982-1983-ben a Hipnózis tagja volt.

2003-ban a Blackriders ír-country zenekar következett, utána 2016-ban a Roxérum, 2017-ben HitRock, és 2018-ban a BluesSteel basszusgitárosa lett, ezekkel a formációkkal a mai napig zenél. A kezdetektől fogva tagja az Ester produkciónak is.

Továbbá beugróként megfordult még a következő együttesekben: Pribojszki Mátyás Band, Not For Sale, Máté Péter Emlékzenekar, Artist Robinson & Blackriders New Country Almost Band.

Pozsonyi Tibor - dobok

Ötven éve zenél. Eredetileg gitáros szeretett volna lenni. Kapott is egy akusztikus gitárt a szüleitől, de megfordította és elkezdett rajta dobolni, így lett dobos. 1971-ben magánúton kezdett dobolni tanulni, rá egy évre pedig Román Péter tanítványa lett.

Első zenekara az 1973-ban alakult Péntek 13. volt, majd 1975-ben következett az Androméda. 1976-ban az Orient együttesbe került, ott játszott először együtt a HIT, a mai HitRock tagjaival. 1979-ben az Orient nevet váltott, 1980-ban már, mint Hit-Rock adták ki a Solarissal közös bemutatkozó kislemezüket. A Budai Ifjúsági Parkban rögzített A vén csavargó halála című daluk nagy sikert aratott, melyet 1982-ben önálló kislemez, 1984-ben pedig nagylemez követett, immáron HIT zenekarnév alatt.

A HIT feloszlása után 1986-ban a Lépcsőház együttes dobosa lett, valamint a T-Modell énekese. Továbbá sok projektben vett még részt, mint vendégzenész: például Led Zeppelin vagy Queen tribute. Rövid időre megfordult az újjáalakult Gesarol zenekarban is.

1998-ban újraindult a HIT együttes, mely hamarosan HitRock névre váltott. Majd 2000-ben Füchsel Tiborral megalapította a HitRock Pink Floyd Tribute Band-et, mai nevén a Hungarian Pink Floyd Show-t, ezen formációkkal a mai napig koncertezik, valamint az elmúlt években számos CD-t és DVD-t készítettek.

Tátrai Eszter Tibor mindkét együttesében vokálozott, közös megelégedéssel. Így adta magát, hogy mikor 2018-ban komolyra fordult a dolog, közösen kezdték el felépíteni az Ester produkciót a Streisand dalok professzionális előadásához.

Tracklista:

1. People (Jule Styne & Bob Merrill) for the 1964 Broadway musical Funny Girl

2. Cry Me A River (Arthur Hamilton)

3. The Woman In The Moon (Paul Williams & Kenny Asher) for the movie A Star Is Born

4. How Lucky Can You Get (Fred Ebb & John Kander)

5. The Summer Knows (Marylin and Alan Bergman & Michel Legrand)

6. Woman In Love (Robin and Berry Gibb)

7. Make It Like A Memory (Berry Gibb)

8. One Of Those Moments (Michel Legrand & Alan and Merilyn Bergman)

9. No More Tears (Enough Is Enough) (Paul Jabara & Bruce Roberts)