Hogyan védjük meg az üzlet légkörét? - Légtisztítás vállalkozóknak! (x)

Nincs olyan téli időszak, ami ne járna fokozott fertőzésveszéllyel, ráadásul a Covid-19 járvány szintén óvatosságra intette az embereket. Bizonyára ez a helyzet a vállalkozók, bolttulajdonosok számára sem könnyű. Nemcsak a lehető legjobb kínálat kialakítása fontos számukra, de a biztonságos légkör megteremtése is.

A következő cikkben egy speciális légtisztítási módszerről olvashat.

Az üzlettulajdonosok felelőssége

Mindenki tudja, milyen érzés vásárlási dömping alatt ácsorogni a zsúfolt üzletben, az ügyfélszolgálati pultnál vagy bármilyen szolgáltatónál.

A tulajdonosoknak sem mindegy, hogy érzi magát a vendég, így ma már nem elegendő az, hogy a legszélesebb termékkínálattal állnak elő. Az alapvető higiéniai feltételek biztosítása ugyanolyan fontos.

Ezt a helyzetet természetesen csak tovább fokozta a 2020 márciusában kezdődött Covid-19 járvány, amely új szigorításokat hozott magával. Azóta az emberek még inkább ódzkodnak a tömegtől és igyekeznek elkerülni a fertőzést.

Egyértelmű tehát, hogy a vállalkozások is mindent megtesznek, hogy ebben segítsék őket.

Légfertőtlenítő módszer a vállalkozásoknak

Sokan még csak nem is tudják, hogy a zárt légtérben kilélegzett kórokozók még jó ideig keringenek a légtérben és életképesek maradhatnak. Sajnos ilyenkor előfordul, hogy az egészséges emberek is megfertőződhetnek, legyen szó az alkalmazottakról vagy a vevőkről. Szerencsére ma már a vállalkozók is felvehetik a harcot a nemkívánatos kórokozók ellen, hogy csökkentsék a felmerülő kockázatokat.

Az UV-C/germicidlámpák közel 254 nm-es sugárzást bocsátanak ki, így hatékonyan csírátlanítják a légteret és a felületeket is. Bizony ez a módszer az olyan, légtérben szálló mikrobákkal is elbánik, amelyeket kizárólag erős intenzitású sugárzással lehet megsemmisíteni.

A módszert nyugodt szívvel hasznosíthatja, hiszen abszolút környezetbarát, nincs mellékterméke, nem lehet túladagolni és vegyszert sem tartalmaz.

Amennyiben Önnek is jól jönne a professzionális védelem, akkor lássa el üzlethelyiségét a Hollandimpex légtisztító készülékeivel!

Készüléktípusok

Számos készülék kapható, nem árt azonban néhány dologgal tisztában lenni.

Az UV-C sugárzás az emberekre nézve is veszélyes, hiszen a szem és a bőr is magas kockázatnak lehet kitéve. Emiatt nem árt észben tartani, hogy vannak olyan termékek, amelyek emberek mellett nem használhatóak.

A szabadonsugárzó germicidlámpát akkor ajánlott alkalmazni, amikor senki sem tartózkodik a helyiségben, például zárás után vagy éjszaka. Ezekkel könnyedén megoldható a levegő fertőtlenítése.

Ezenkívül vannak már olyan légtisztító készülékek is, amelyek egy zárt rendszer keretén belül működnek, vagyis úgy csírátlanítják az adott területet, hogy közben nem jut ki belőlük az ártalmas sugárzás.