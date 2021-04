A Kultpolis legújabb részében: Mint minden héten, most is végigvesszük a heti streamingpremiereket, majd A Dal döntősével, Andelic Jonathan - Jotával, az „Áldom” előadójával beszélgetünk a terveiről. Lesz-e még Dürer Kert? Ezt igyekszünk kiszedni Ágoston Dánielből, a legendás klub munkatársából. Tartsatok velünk e héten is!