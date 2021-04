Minden, amit az Attack on Titan-ről tudni akartál! (x)

Érkezik a negyedik évada a különleges Attack on Titan-nek. A következőkben ezé a különleges japán produkcióé lesz a főszerep. Ha még csak most ismerkedsz a sorozattal, mindenképp maradj itt velünk, mert sok fontos információt hintettünk el sorainkban.

Akkor se menj sehova, ha már ismered Eren, Masa és Armin történetét. Nem csak hogy tartogatunk néhány igazán friss információt számodra, de azt is eláruljuk, hogy hogyan tudsz két - képzeletbeli - Titant leütni egyetlen csapással!

Rövid összefoglalás az Attack on Titan-ről!

Az Attack on Titan egy nagyon sikeres japán anime- és mangasorozat, amely napjainkban negyedik évadát falja rajongással telve. A Shingeki no kyojin, azaz az Attack on Titan shonen, akció, disztópia, tragédia, háborús és dark fantasy kategóriákba sorolható be. Az egész sorozatot Isayama Hajime-nak köszönhetjük, hiszen ő az irója és rajzolója is a mangáknak.

Az Attack on Titan első könyve 2009-ben jelent meg, míg animéjét Japánban évekkel később, 2013-ban vetítették először. Az adaptációban rendezőként Araki Tetsuro, íróként Kobajashi Jasuko működött közre.

A manga és anime sikerét az is gyönyörűen mutatja, hogy több videojáték is készült belőle.

A történet

Az Attack on Titan történetének középpontjában egy nagyon egyszerű konfliktus áll: az emberek és titánok közötti ellentét, utóbbiak ugyanis minden áron fel akarják falni előbbieket.

A főszereplőnk Eren, akinek igencsak jó motivációja van útja megkezdésére. Egy titán ugyanis édesanyja halálát okozta, így bosszút esküdött. Két gyerekkori barátjával indul útnak, és nem sokkal később csatlakoznak egy elit csapathoz, akik már felvették a harcot a titánokkal szemben a falakon kívül.

A sok izgalom 2013 óta egyre csak növekszik, jelenleg a negyedik évadot falhatjuk, ahogyan arról az INFINITY Tokok oldala is beszámolt már, az utolsó rész március 29-én jött ki.

Rajongók, figyelem!

Kicsiny hazánkban ritka az, hogy beöltözve, vagy épp csak animékből, mangákból ismert karakterekkel vagy jelekkel díszített ruhákban lépne bárki is az utcára. Elvétve egy-egy Pikachut még találni lehet, de ahhoz, hogy egy Levivel vagy Ryukkal díszített pulcsival találkozhass, bizony Japánba kell elutaznod.

Arra természetesen van lehetőséged, hogy kifejezd a rajongásodat akár egy anime felé, anélkül, hogy magadra vonnád mindenki figyelmét.

A legjobb, ha kedvenc animéddel díszíttett tokba teszed telefonodat! Ne feledd, hogy ez mindenképp minőségi darab legyen, az olcsó tokok ugyanis csupán jól mutatnak, megvédeni nem tudják a készülékedet, ha leesne a kezedből. A teljes biztonság érdekében illessz titános pop holdert is rá. Ez segít ugyanis abban, hogy amikor például befékez a busz, véletlenül se tudd kiejteni a kezedből készülékedet. Ráadásul ennek a segítségével bárhol kényelmesen nézhetsz videókat vagy akár filmeket is!