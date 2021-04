Kampány a Balatonért - a luxus szállodákat milliárdokkal támogatja a kormány, a településeket viszont semmibe veszik

Potocskáné Körösi Anita, a Jobbik Somogy 4-ben induló országgyűlési képviselőjelöltje keszthelyi sajtótájékoztatóján közölte, folytatódik az aláírás-gyűjtési kampánya a Balaton kizsákmányolása és (fideszes) kisajátítása ellen.

Az ellenzéki párt alelnöke felidézte, az elmúlt évtizedben megkezdődött egy rombolás a Balatonnál. A partmenti ingatlanok fideszes üzleti érdekeltségekhez kerültek, és ezek helyén luxusapartman-beruházások kezdődtek és azóta is folytatódnak. De politikusnak új kikötőberuházásokról is van tudomása, teljesen új betonmonstrumok épülnek.

Ugyanakkor a Balaton mindenkié

– szögezte le Potocskáné Körösi Anita. A képviselőjelölt megbocsájthatatlan bűnnek nevezte a Balaton lezárását a kiváltságosok részére. Hangsúlyozta, a beruházókat közpénz milliárdokkal támogatják, miközben nádasokat, fákat irtanak ki, visszafordíthatatlan környezeti károkat okozva.

Szerinte nem lehet elmenni a tény mellett, hogy a Balatoni Limnológiai Intézet vezetője szerint is be kellene húzni a kéziféket, igenis meg kell állítani a Balaton körbe betonázását, és azokat a beruházásokat, amelyek egyértelműen a tó kizsákmányolását célozzák meg. A jobbikos országgyűlési képviselő szerint, ha van állami pénz a beruházásokat megelőző területrendezésre, akkor arra is kellene szánni, hogy minden településen kiépüljön a szennyvízcsatorna-rendszer.

Mert még mindig vannak olyan települések a Balaton környékén, ahol nem épült ki a csatornarendszer,

így a szennyvíz beszivárog a talajvízzel a Balatonba.

Potocskáné Körösi Anita ezért közös kiállásra szólította fel a térség polgármestereit.

Weller-Jakus Tamás, a keszthelyi Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) elnöke a sajtótájékoztatón szintén arra figyelmeztetett, hogy nagy probléma Keszthely környékén is a szennyvíz kérdése. A Zala megyei képviselő felidézte, több mint 500 ezer(!) új ingatlan, lakás épült a Balaton környékén az elmúlt években, és ezek az ingatlanok hamarosan új gazdát fognak találni. Példaként felhozta, Balatongyörök településen 1000 ingatlanban jelen pillanatban sincs megoldva szennyvízelvezetés, éppen ezért szerinte az sem meglepő, hogy az elmúlt évek során nitrátosodást mértek az itteni ivóvízkutaknál.

A KÉVE elnöke arról is beszélt, hogy miközben Keszthelyen is adófizetők pénzéből megindult a szállodák építése, felújítása,

a keszthelyi járásban az elmúlt egy év során - a Zala megyei kormányhivatal kimutatása szerint - minden ötödik ember elvesztette a munkahelyét,

köztük sok kis és középvállalkozó. Weller-Jakus Tamás hangsúlyozta, miközben a hazai kkv szektor újrakezdési hitelt kapott, a szállodák beruházóinak nem kellett a bankba menniük kölcsönért.

A megyei önkormányzati képviselő elutasította a magyar és magyar vállalkozók közti ezt a fajta megkülönböztetést, és figyelmeztetett: nem mindegy ,hogy hány vállalkozás tud nyáron szolgáltatást nyújtani.

Weller-Jakus Tamás a sajtótájékoztató keretein belül aláírásával támogatta Potocskáné Körösi Anita által indított kampányt, amelyben felszólalnak a Balaton kizsákmányolása és kisajátítása ellen.