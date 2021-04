Rádiótulajdonos lett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa

A Mészáros Lőrinchez közeli Best FM rádió új tulajdonosa a milliárdos vállalkozó által szponzorált eszéki focicsapat igazgatósági elnöke, írja az mfor. A rádió birtokos március 18-tól már Sakalj (Szakály) Ferenc. Azon túl, hogy Sakalj a Mészáros Lőrinc cégei által szponzorált eszéki focicsapat igazgatósági elnöke, ő az egyik tulajdonosa a jelenleg is a felszámolás alatt álló City Mail Kft.-nek.

S ugyan a médiához eddig nem sok köze volt a Best Radio Kft. új tulajdonosának, a cég szépen terjeszkedik, rádióját egyre több városban lehet hallgatni.

A szolgáltatók kérelmére egyébként a Médiatanács engedélyezte, hogy április 1-jétől a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz-en működő jogosultsága, valamint a Best Rádió Kft. Eger 100,7 MHz-en, Zalaegerszeg 88,9 MHz-en és Szolnok 102,4 MHz-en működő jogosultságai is hálózatba kapcsolódjanak a budapesti Best FM-mel. Ettől a naptól egyúttal a szolnoki szolgáltatás Amadeus Rádió helyett 102,4 Best FM néven sugározza műsorait, közölte április 6-án az NMHH.

A hálózat lényege, hogy az abba bekapcsolt, korábban önálló adók átveszik a központi rádió adását, s ugyancsak Sakalj (Szakály) Ferenc lett a tulajdonosa március 18-tól a Tranzisztor Kft.-nek, amely a Best FM védjegyet birtokolja.

Termékeny kapcsolatok

Sakalj (Szakály) Ferenc és Mészáros Lőrinc jól ismeri egymást. Sakalj volt például a tulajdonosa 2016-2018-ban a Vasútautomatika Kft.-nek, amely két nagy állami beruházásban is dolgozott alvállalkozóként. A céget 2018-ban Mészáros Lőrinc vette meg. S a felcsúti milliárdos vállalkozóhoz köthető Talentis Group Zrt. egyik cége, a horvátországi Mimo More d.o.o vezetője szintén Sakalj (Szakály) Ferenc, a g7.hu cikke szerint pedig 2015-ben ennek a cégnek a nevére íratták Mészáros Lőrinc ugljan-szigeti luxusvilláját.

A Best FM weboldalának tulajdonosa egyébként a hangfelvételeket készítő RadioFactory Kft., tulajdonosa Deák Gábor. Ő is kapcsolódik ám Mészáros Lőrinchez: ő is tulajdonos a Fájdalom-ambulancia Kft.-ben és a Gyógyító Magyarok Kft.-ben, míg a felcsúti milliárdos tavaly december 9-e óta rendelkezik tulajdoni hányaddal a Covid-teszteléssel is foglalkozó cégekben.