Kiosztották az idei Oscar-díjakat

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban kihirdették az Amerikai Filmakadémia által legjobbnak tartott filmes alakítások névsorát. A 93. Oscar-gálán ők lettek a legjobbak:

Legjobb film:

A nomádok földje (r.: Chloé Zhao)

Legjobb férfi főszereplő:

Anthony Hopkins (Az apa)

Legjobb női főszereplő:

Frances McDormand (A nomádok földje)

Legjobb rendező:

Chloé Zhao (A nomádok földje)

Legjobb operatőr:

Erik Messerschmidt (Mank)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Legjobb női mellékszereplő:

Jun Ju Dzsung (Minari)

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Ígéretes fiatal nő (Emerald Fennell)

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Az apa (Florian Zeller)

Legjobb nemzetközi film:

Még egy kört mindenkinek (r.: Thomas Vinterberg)

Legjobb smink és haj:

A blues nagyasszonya (r.: Ma Rainey)

Legjobb jelmez:

A blues nagyasszonya (r.: Ma Rainey)

Legjobb díszlet:

Mank (r.: David Fincher)

Legjobb animációs film:

Lelki ismeretek (r.: Pete Docter és Kemp Powers, Pixar)

Legjobb élőszereplős rövidfilm:

Two Distant Strangers (r.: Travon Free és Martin Desmond Roe)

Legjobb animációs rövidfilm:

Ha bármi történik, szeretlek (r.: Will McCormack és Michael Govier, Netflix)

Legjobb hang:

A metál csendje (r.: Darius Marder, zene: Abraham Marder és Nicolas Becker)

Legjobb vizuális effekt:

Tenet (r.: Christopher Nolan)

Legjobb vágás:

A metál csendje (r.: Darius Marder, vágó: Mikkel E.G. Nielsen)

Legjobb filmzene:

Lelki ismeretek (r.: Pete Docter és Kemp Powers, Pixar, zene: Trent Reznor)

Legjobb eredeti betétdal:

Fight For You (Judas and the Black Messiah, előadó: H.E.R.)

Legjobb dokumentumfilm:

Tanítóm, a polip (r: Pippa Ehrlich és James Reed)

Legjobb rövid dokumentumfilm:

Colette (r.: Anthony Giacchino)

A díjátadót a koronavírus-járvány miatt idén két Los Angeles-i helyszínen, a Dolby Színházban és a Union Station pályaudvaron rendezték meg az Oscar-jelöltek részvételével, közönség nélkül.

