Valószínűbb, hogy most sem lesz Sziget fesztivál

Legkorábban 2022 tavaszán állhat helyre a turistaforgalom. azonban még mindig rengeteg a bizonytalan tényező - derült ki azon az online konferencián, amit a Fővárosi Önkormányzat városarculati és turisztikai cége, a Budapest Brand szervezett.

Az 444 által szemlézett eseményen elhangzott, hogy Flesch Tamás, a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a turizmus talpra állásának üteme nagyban függ attól, hogy az Európai Unió mikor és hogyan engedélyezi az unión kívüli turisták beutazását. Addig is fontosnak tartja, hogy a környező országokból Budapestre vonzani a turistákat, akik autóval is ide tudnak jönni eltölteni pár napot, valamint népszerűsíteni kellene a belföldi turisták körében is a fővárost.

A nemzetközi légi forgalom, aminek Budapest nagyon ki van szolgáltatva, Bogáts Balázs, a Budapest Airport Zrt. légitársaság fejlesztési és kereskedelmi tervezési vezetője szerint pár év múlva áll majd helyre. A reptéri üzemeltető cégek nemzetközi szervezete, az Airports Council International 2024-25-re teszi azt, hogy teljesen helyre álljon a járvány előtti forgalom Európában.

A Sziget főszervezője, Kádár Tamás viszont azt mondta, hogy

kétséges a Sziget fesztivál idei sorsa, bár valószínűbbnek tartja, hogy nem fogják idén sem megrendezni.

Kisebb fesztiválokat viszont a nyár végén és ősszel Budapesten és az ország más városaiban is szerveznek majd, ahogy a szintén a Sziget Programiroda által szervezett Gyerekszigetet és Gourmet-fesztivált is megrendezik szeptemberben. Ahhoz viszont, hogy a nagyobb fesztiválokkal tervezni lehessen, egyértelmű és pontos szabályozásra lenne szükség, ami egyelőre hiányzik.

Flesch Tamás szerint már a hétvégi terasznyitások alatt is érezték a vendéglátósok a munkaerőhiányt. Nagyon sokan hagyták el a szektort, és jó részüket nem is lehet már visszacsábítani.