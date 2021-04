Radikálisan csökkentené a gyermeknevelési cikkek áfáját a Jobbik

A Jobbik benyújtotta a gyermekvédelmi és -nevelési cikkek áfatartalmának és árának csökkentésére vonatkozó javaslatot – közölte csütörtöki online sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke. Mint fogalmazott, miközben a járvány miatt minden nyolcadik-tizedik munkavállaló elvesztette munkáját, fizetésük megcsappant vagy kiesett, ne tűrjük, hogy az EU legmagasabb áfája Magyarországon legyen ezen termékekre kivetve, példaként felvetve a pelenkát vagy a törlőkendőt.

A politikus azt szeretné, ha a csökkentés legalább 5 százalékra történne, az minden gyermeknevelési cikket érintene,

és abból legyen valódi árcsökkentés is!

A 27 százalékos adókulcsot Z. Kárpát „büntetőadónak” nevezte, és hozzátette, hogy a gyenge forint és az „elképesztően kegyetlen társadalmi és szociális politika” hatásait mind-mind a magyar családok fizetik meg.

Ha pedig bajba kerülnek, ők találkoznak Európa legszűkmarkúbb munkanélküliségi ellátási rendszerével, illetve fájóan, kínzóan alacsony bérekkel, bérszínvonallal

– fűzte hozzá.

Úgy vélte, szükség van az egyszülős családokat célzó programra is, valamint hogy „az egy gyermek is gyermek”, tehát minden magyar gyermek neveléséhez, gondozásához segítséget kell nyújtani az adórendszeren keresztül is.