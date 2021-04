Szergej Taruta: Nyilván nem kell attól tartani, hogy Oroszország vezetője majd felhívja a magyar miniszterelnököt, hogy hagyjátok tönkre menni a Dunaferrt

A Telex készített interjút Szergej Tarutával, a Dunaferr ukrán kisebbségi tulajdonosával. A volt donyecki kormányzó szerint az érvényben levő magyar törvények alapján a Dunaferrnél kialakult helyzetre lenne jogszerű megoldás, amellyel újra száz százalékra növelné a vasmű a teljesítményét. Azonban a cég menedzsmentje, a magyar állam és az orosz VEB képviselői eddig nem álltak szóba vele.

Mikó István ügyvéd urat nem ismerem, soha nem egyeztettem vele, nem adtam neki semmilyen felhatalmazást. Róla így nem is tudok nyilatkozni. Ami Jevgenyij Tanhilevicset illeti, véleményem szerint ő az a személy, aki a Dunaferr nehéz helyzetét okozta, aki a tevékenységével tönkretette a céget, és e percben is a felszámolás felé vezeti a társaságot. Bár tavaly szeptember 30-án minden hivatalos felhatalmazása lejárt, vagyis teljesen illegitim, de ő és a jogászai, valamint a biztonsági emberei továbbra sem engednek be senkit a társaságba