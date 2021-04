Mészáros Lőrinc szállodái is újranyitnak

Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a Hunguest Hotels, közülük három all inclusive akciót is kínál vendégeinek - számol be róla a Blikk.

A lap szerint az első 1000 egészségügyi dolgozó számára díjmentesen nyújtanak két főre szóló, két éjszakás csomagot félpanziós ellátással, valamit családtagjaikkal együtt 25 százalékos kedvezményt kapnak december 17-ig. A szállodalánc azt írta közleményében, hogy

„így szeretnék megköszönni a járvány alatti megfeszített munkájukat”.

Mint ismeretes, a járvány ideje alatt mintegy 17,7 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak a Mészáros-hotelek, amelyet a közlemény szerint karbantartási munkálatokra költöttek.