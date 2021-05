Az Európai Bizottság könnyítené a védett turisták beutazását

Az Európai Bizottság olyan javaslatot tett, miszerint nyártól bárki beutazhatna az Európai Unió területére. Ennek feltétele, ha az utazó érkezésekor minimum két hete megkapta a koronavírus elleni védőoltás második adagját.

A Bizottság azt is megfogalmazta, hogy azokból az országokból, ahol kevésbé súlyos a fertőzéshelyzet, oltás nélkül is beengednék az utazókat. Azt vennék figyelembe, hogy a megelőző két hétben az új fertőzöttek száma meghaladta-e a százat százezer lakosra vetítve, adta hírül a The Guardian.

A tagállamok mindemellett fenntarthatnánk tesztelésre, illetve karanténra vonatkozó szabályaikat, s bármikor beutazási tilalmat rendelhetnének el egy-egy országgal szemben, amennyiben hirtelen romlana a járványhelyzet, illetőleg új variáns jelenne meg.

Mindezekről a napokban egyezhetnek meg a tagállamok.