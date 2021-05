Gyöngyösi szerint a turizmusból élő országok nem fognak különbséget tenni a vakcinák közt

A Jobbik európai parlamenti (EP-) képviselője, Gyöngyösi Márton úgy véli, a legtöbb európai ország – ahol a turizmus kulcskérdés – nem fog vakcina és vakcina között különbséget tenni, ezért teljesen kizártnak tartja, hogy diszkriminálnák a magyar állampolgárokat. A politikus Spirit FM-ben tett nyilatkozata szerint független szakmai szervezetek véleménye az, ami egy vakcina iránti bizalmat fel tudja építeni, ezért nem véletlenül mondták azt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinákkal kellene oltani.

De ezzel együtt minden vakcina jó vakcina

– tette hozzá.

Közölte azt is, hogy az európai szabályozás szerint nemcsak az EMA, hanem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regiszterében szereplő vakcinákat is el lehet fogadniuk a tagállamoknak. Hangsúlyozta,

a kínai vakcináról a napokban fog dönteni a WHO, a Szputnyik meg már bent van az EMA-nál.

A digitális zöld igazolvány, azaz a vakcinaútlevél szabályozását a múlt héten fogadta el az EP. A szabályozás szerint egyelőre a tagállamok csak azokat a vakcinákat fogadják el automatikusan, melyeket az EMA is jóváhagyott, ám

az egyes országok kétoldalú megállapodásokkal elfogadhatják egymás védettségi igazolványait.

Magyarország ilyen megállapodást eddig Szerbiával, Montenegróval, Szlovéniával és Bahreinnel kötött.