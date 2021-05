Lábmosóhasználati kisokos Müller Cecíliától az operatív törzs tájékoztatóján

Az operatív törzs kedden ismét kamerák elé állt, elsőként pedig az oltási program aktuális helyzetéről beszélt György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Közölte, az indiai vírus „már itt van a szomszédban”, s még okozhat meglepetéseket a szakemberek szerint.

Elérkeztük az egyéni felelősség szakaszába

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, az online időpontfoglaló rendszeren keresztül Sinopharm és AstraZeneca vakcinával történő oltásra lehet jelentkezni, azonban hamarosan 200 ezer Szputnyikot is elérhetővé tesznek. Csak azokat oltják be, akik a foglalásról SMS-t kapnak.

333 450 Pfizer vakcina is érkezett, melyek nagyobb része a második körös oltásokhoz szükséges, míg a többit a 16-18 éves korosztály számára teszik félre. Nekik legkésőbb legkésőbb május 7-ig kell regisztrálniuk, ugyanis csak érvényes regisztrációval lehet időpontot foglalni a jövő hét második felére tervezett oltásokra.

A héten érkezik továbbá Moderna vakcina is: ezeket a háziorvosok és az idősotthonok kapják, illetve elkezdik a Janssen egyadagos vakcinájával is az oltást honvédségi oltóbuszok segítségével.

Megkezdődik a Magyarországon élő külföldiek oltásának az előkészítése is: regisztrációjuk keddtől elindult, az oltás részleteiről később adnak tájékoztatást. A külhoni magyarok is regisztrálhatnak az oltásra, melyet csak akkor kezdenek el, ha a magyarországi regisztráltak közül mindenkit beoltottak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az elmúlt 24 óra adatainak ismertetését követően elmondta, Magyarországon továbbra is a brit mutáns dominál, a számok pedig arra figyelmeztetnek: a járványnak még nincs vége, azonban a harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk.

Kiemelte, a védőoltások nem adnak 100 százalékos védelmet, s felelősséggel tartozunk azokért, akik nem beoltottak, így fontos a védelmi intézkedések betartása.

Beszélt arról is, miszerint a WHO állást foglalt a Sinopharm vakcinájával kapcsolatban: a szakirodalmat összefoglalva hétvégére várják a szervezet ajánlását. Amennyiben a WHO az oltóanyagok listájára felveszi a kínai vakcinát, ez lesz az első keleti oltóanyag, amelynek használatát nemzetközileg támogatják.

Ezt követően az országos tisztifőorvos rendkívüli részletességgel beszámolt arról is, miszerint a védettségi igazolvánnyal rendelkező, fürdőkbe érkező látogatók hogy s miképp használják például a lábmosót vagy a zuhanyzókat.

Külön kérem, hogy a kisgyermekek ne a lábmosóban pancsoljanak, ahogy azt sokszor láthattuk.

A fürdők újranyitásához egyébként különleges ajánlást és szabályozást hoztak létre.

Újságírói kérdésre, miszerint szükség lehet-e egy harmadik oltásra, a tisztifőorvos közölte, mindegyik vakcina veszélyhelyzeti engedélyt kapott, hiszen nem telt el használatuk kezdete óta annyi idő, hogy erről tapasztalattal rendelkeznének. Hangsúlyozta, bármelyik vakcina esetében szükség lehet harmadik adagra, de a járvány szezonálissá is válhat, s évente ismételni kell a védőoltásokat. Ezt ma még nem lehet tudni.