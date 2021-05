Már 85 ezren aláírták az ADOM Diákmozgalom petícióját, hogy ne legyen kötelező jelenléti oktatás május 10-től

Már nyolcvanötezer ember aláírta az ADOM mozgalom petícióját az online oktatás folytatásáról - közölte a szervezet. A fokozott érdeklődés szerintük azt mutatja, hogy nagy az igény arra: ne legyen kötelező a következőkben sem a jelenléti oktatás.

Mint kiemelték,

két nappal ezelőtt 20 ezerrel, tegnap 30 ezerrel nőtt az aláírások száma.

"A kezdeményezést diákok indították, de támogatják tanárok, szülők és nagyszülők is. A kéréseinket indokolttá teszi az indiai variáns közeledte és az oltási tervben szereplő következetlenség, miszerint a 16-18 év közötti diákok csak május 10-től kaphatnának oltást, ami egybeesik a tervezett iskolanyitással" - közölték.

A diákmozgalom állítása szerint nem az iskolák zárva tartását, hanem a nyitás döntésének helyi szintre való kiszervezését szeretné elérni.

A követeléseik közt van, hogy ne legyen kötelező a jelenléti oktatás, illetve fogadják el a szülői igazolást a tanév végéig, ne számítson bele a 250 óra hiányzásba az, ha a diák a járványveszélyre hivatkozva marad otthon. Továbbá szeretnék, hogy hadd döntsék el a diákok, tanárok, szülők az igazgatóval együtt, hogy kinyisson-e az iskola az öt hétre vagy sem.

A Magyar Hang cikkében megjegyzi, az általános iskolák alsó tagozatosai számára április 19-én indult újra a jelenléti oktatás, továbbá újranyitottak az óvodák is. Először úgy volt, hogy április közepén mindenki visszatérhet, később aztán elhalasztották ezt a gimnazisták, majd a felső tagozatosok esetében is, így a tantermi oktatás jövő hétfőn, május 10-én indulhat az ő esetükben is.