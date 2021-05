Deutsch Tamás attól fél, hogy a 2021-es jogállamisági jelentés megint elfogult lesz hazánkkal szemben

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője levélben fordult Vera Jourová és Didier Reynders uniós biztosokhoz az Európai Bizottság készülő, 2021-es jogállamisági jelentéssel kapcsolatos magyarországi előkészületei kapcsán - közölte a Fidesz EP-képviselőcsoportja az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

"Tavaly, az Európai Bizottság úgynevezett jogállamisági jelentést készített. Azt ígérték, hogy tárgyilagosan értékelik az egyes országokat, így Magyarországot is. Ehelyett azonban egy politikai pamflet született, ami az európai és a magyar baloldal összes rágalmát visszhangozta hazánkkal szemben. Jókora botrány is kerekedett a politikai elfogultság és kettős mérce alkalmazása miatt" - emelte ki levelében Deutsch Tamás, mely kapcsán fogalmunk sincs milyen kettős mércéről beszél, vagy milyen botrányról, hacsak nem arra értette, hogy hazánkban a demokrácia korlátozása egyre nagyobb mértéket ölt, ami több országnak kezdi szúrni a szemét.

Európa Tanács: a 2010 óta csak kormánypártiakból álló Médiatanács politikai testületnek tekinthető Tizennégy oldalas jelentésben értékelte az Európa Tanács (ET) a hazai médiaviszonyokat - írja a Népszava a birtokába került dokumentumra hivatkozva. A jelentés elsőként azt szögezi le, a hatalmi ágak szétválasztására figyelő demokráciákban szokatlanul nagy hatalom összpontosul a médiát, a távközlési piacot, a frekvenciahasználatot egyaránt felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének kezében.

A delegációvezető emlékeztetett: a tavalyi eset után az Európai Bizottság azt ígérte, hogy idén független módon, pártatlanul, elfogultságok és előítéletek nélkül, tárgyilagosan, tisztességes eljárás keretében készülnek majd el a jogállamisági jelentések.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság idén, a jogállamisági jelentés Magyarországgal foglalkozó fejezetét előkészítő delegáció kapcsolattartójának Magyar Gábort, az Európai Bizottság egyik főigazgatóságának munkatársát nevezte ki.

A Jolly Joker: Az EU megint elfogult lesz, mert Gyurcsány

A politikus érvelése során nem rugaszkodott el túlságosan, így inkább maradt a jól bejáratott kormánypárti kommunikációnál, vagyis, hogy ha 2021-ben a jelentés megint rossz színben tünteti fel hazánkat, akkor az Gyurcsány Ferenc hibája lesz. Az viszont valalami elképesztően zseniális, ahogy Deutsch mindezt levezeti és összeköti Magyarral. Ezt még Orbán Viktor is könnyes szemekkel olvashatta:

Magyar Gáborral nem az a probléma, hogy Magyar György, az ismert baloldali ügyvéd-politikus fiáról van szó. A kinevezés attól botrányos, hogy Magyar Gábor nem egy független uniós tisztviselő, hanem a valóságban egy izgága baloldali politikai aktivista, aki Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné rágalmait is sokszor túlszárnyaló, elfogult nyilatkozatokat tett.

Deutsch Tamás mindezt Magyar Gábor egy interjújának részletével igyekezett alátámasztani, melyben azt mondta: Magyarország "egy olyan rezsim, amely már nem felel meg az emberi jogokat tiszteletben tartó demokratikus jogállam követelményeinek". Majd előkerült a baloldal is, ugyanis a "jól ismert baloldali rágalmaknak" megfelelően azt is fejtegette, hogy az alkotmányosság lebontását célzó törekvések következtében az alapjogvédelem szintje is csökkent. Hozzátette továbbá, hogy "az összpontosult politikai hatalom lényegében azt csinál, amit akar" - idézte Magyar Gábort a delegációvezető.

Deutsch szerint botrányos az Európai Bizottság eljárása

Közölte: mivel az Európai Bizottság eljárása botrányos (!), a Fidesz európai parlamenti képviselői levélben fordultak az Európai Bizottsághoz. Levelükben haladéktalanul választ kérnek arra, hogyan várhatja az uniós bizottság, hogy valaki, aki ilyen elfogult a magyar kormánnyal szemben, pártatlanul értékelje a jogállamiság magyarországi helyzetét? Hogyan biztosítható továbbá az Európai Bizottság függetlenségének az uniós szerződésekben rögzített elve egy olyan küldöttel, aki szoros kapcsolatban áll a baloldallal? Nem irigyeljük a válaszadókat, akik valószínűleg értetlenül állnak a levél előtt.

Gulyás Gergely: Magyarország modellértékű demokrácia Magyarország az egészségügy fejlesztésére szeretné fordítani a legtöbb pénzt a koronavírus-járvány utáni európai helyreállítási alapból, mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva. Gulyás Gergely felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben több mint másfél órás vacsorán egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, akivel számtalan kérdést érintettek.

Magyar Gábort a nyilvánvaló elfogultsága miatt az Európai Bizottságnak azonnal vissza kell hívnia, és biztosítania kell az elfogulatlan eljárást - jelentette ki a Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője.