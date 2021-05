Horvátországba is lehet utazni bármilyen oltással

Magyarország Szlovéniával és Bahreinnel is megállapodott, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között, függetlenül attól, milyen vakcinával oltottak őket - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon. Szijjártó Péter kifejtette, a Szlovéniával kötött megállapodás már szombattól érvényes a Magyarországon felhasználási engedéllyel rendelkező valamennyi, így a kínai és az orosz vakcinákkal oltottak számára is.