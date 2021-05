Szlávik János szerint májusban még biztosan maszkot kell hordanunk

A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a Kossuth rádiónak nyilatkozva elmondta, kedvezően alakulnak a járványadatok, ugyanakkor továbbra is óvatosnak kell maradnunk, részint az indiai mutáns miatt is, és nagyon fontos, hogy mindenki oltassa be magát.

Az Inforádió tudósításában azt írja, Szlávik szerint nem meglepő, hogy az idősebb korosztály tömeges beoltása után kicsit csökken az oltakozási kedv, mégis úgy véli, hogy a fiatalabbak is megtalálják a motivációjukat a vakcina beadatására, mivel például a fesztiválok kizárólag csak oltási igazolással lesznek látogathatók.

Az infektológus arról is beszélt, hogy

habár sokak úgy gondolják, már egy oltás elég a védelemhez, a 80-90-95 százalékos védelem csak a második oltást követő néhány héttel alakul ki.

Szerinte májusban még biztosan maszkot kell viselnünk, mert az átoltottság aránya egyelőre nem elegendő a társadalmi immunitás eléréséhez.

Szlávik János egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a járvány még tart, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja néhány település szennyvizében újra emelkedésnek indult.