Hidegfront érkezik pénteken

Pénteken hidegfront vonul át, így estig borult idő várható többfelé esővel, záporral. 5 mm fölötti csapadékmennyiség csak kevés helyen, elsősorban a Dunántúl délnyugati részein valószínű - írja közleményében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mint írták, péntek délután előbb az északnyugati részeken csökkenhet a felhőzet, majd estétől, késő estétől északnyugat felől gyors ütemben ki is derül az ég. A délnyugati szelet csütörtökön még csak az északi megyékben, majd pénteken az északnyugatira forduló szelet már többfelé kísérhetik erős széllökések, Sopron és Mosonmagyaróvár körül egy-egy viharos széllökés sem kizárt a péntek délutáni órákban.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 11 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 13 és 18 fok között alakul, a tartósabban csapadékos délnyugati tájakon azonban ennél kissé hűvösebb is lehet, míg reggel, kora délelőtt a déli határ mentén néhol 18 fok fölötti csúcsérték is előfordulhat - olvasható a közleményben.