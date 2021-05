Az Európai Bizottság még nem hosszabbította meg a szerződését az AstraZenecával

Az Európai Bizottság meg nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését, közölte vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos egy nappal azután, hogy az Európai Unió jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést.

Nem újítottuk meg a szerződést (az AstraZenacával) június utánra. Meglátjuk, mi lesz később

- mondta a francia biztos a France Inter francia közrádiónak adott interjúban.

Arra a kérdésre, hogy ez azt jelenti, hogy véglegesen nem érkezik több AstraZeneca-oltóanyag az Európai Unióba, Thierry Breton kitérő választ adott, írja az MTI.

Ezt még nem lehet kijelenteni, várjanak. Még csak most kezdtük (a szerződések megújítását a Pfizer/BioTech-kel), és másokkal is meg fogjuk újítani

- fogalmazott a biztos.

Azért a Pfizerral kezdtük, mert már a második szakaszon dolgozunk, a második generációs oltásokon

- tette hozzá.

Ursula von der Leyen szombaton jelentette be, hogy a Pfizer/BioNTech vállalatokkal létrejött újabb, harmadik szerződés 900 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további 900 millió dózis későbbi megvásárlásának lehetőségével 2022-ben és 2023-ban, s hozzátette, hogy az Európai Bizottság más gyógyszergyártókkal is tervezi további szerződések megkötését. Korábbi tájékoztatása szerint a további vakcinaadagok a koronavírus új változataival szembeni védettség biztosítása mellett lehetővé teszi gyermekek és fiatalok beoltását is.

Az Európai Bizottság egyértelművé tette, hogy a hírvivő RNS-alapú (mRNS) oltóanyagokat, a Pfizert és az amerikai Modernát részesíti előnyben, mert ezek bizonyítottan hatékonyak a koronavírusnak a dél-amerikai és brazil variánsaival szemben is.

Thierry Breton már április közepén elmondta, hogy az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket. Agnes Pannier-Runacher francia ipari miniszter pedig ekkor jelezte, hogy az EU valószínűleg nem hosszabbít szerződést a svéd-brit gyógyszeróriással, miután Dánia teljesen elállt az AstraZeneca oltóanyagának használatától, más országokban pedig a ritka vérrögképződéses esetek miatt a használatát életkori korlátozásokhoz kötötték.

Az Európai Bizottság múlt hónapban jogi eljárást indított az AstaZenecával szemben, amiért a brit-svéd gyártó nem teljesítette időben a vállalt szállításait, a felek május 26-án egyeztetnek a bíróság előtt Brüsszelben.