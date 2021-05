A szlovákok szerint egy magyar labor bevizsgálta és megfelelőnek találta a Szputnyikjukat

A szlovák egészségügyi minisztérium szóvivője, Zuzana Eliašová szerint egy magyar labor megerősítette, a Szlovákiába szállított Szputnyik V vakcinák tartalma kielégítő volt, és a szlovák kormány megvitatja Oroszországgal a további lépéseket – írja a Telex a Reuters tudósítása alapján.

A szóvivő arról nem közölt részleteket, hogy milyen vizsgálatokat végeztek Magyarországon, és arról sem, hogy ezek az eredmények hogyan orvosolhatják a szlovák gyógyszerfelügyelet (ŠÚKL) által felvetett esetleges adathiányt.

Szlovákiában kormányválságot, benne Igor Matovič miniszterelnök és Marek Krajčí egészségügyi miniszter távozását hozta, hogy északi szomszédunk Oroszországtól vásárolt oltóanyagot.

A fejleményekről felvidéki vendégszerzőnk cikkéből tájékozódhat:

Szputnyik-botrány újratöltve Moszkvai és budapesti túrája után Igor Matovičot a szlovák közvélemény nyugati világgal szimpatizáló része orosz szempontból hasznos idiótának tartja, aki még a Nagy-Magyarországról szőtt álmokhoz is asszisztál. Igor Matovičnak végül miniszterelnöki székébe került a Szputnyik behozatala körüli botrány, de pénzügyminiszterként az orosz vakcina engedélyeztetése kapcsán is összerúgta a port koalíciós partnereivel és a szlovák tudományos élet képviselőivel.

A Telex megjegyzik, a The Lancelet orvosi szaklap szerint a Szputnyik V hatékonysága 92 százalék. A vakcinából Angela Merkel szerint Németország is vásárolna, de addig nem teszik meg, amíg az Európai Gyógyszerügynökség nem vizsgálja be az oltóanyagot.