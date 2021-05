30 nap múlva kezdődik a rendhagyó foci-Eb - vajon ki emelheti magasba a trófeát?

Először rendeznek páneurópai Európa-bajnokságot kontinensünkön, amely részben hazai rendezésű lesz, hiszen négy találkozót a fővárosi Puskás Arénában rendeznek. A rendhagyó Eb-rendezés mellett még 2012-ben döntöttek, ugyanakkor rossz nyelvek szerint pusztán azért találta ki, az azóta korrupciósbotrányba belebukó Michel Platini, hogy ne az Erdogan vezette Törökországnak kelljen odaítélni a rendezést.

Másfelől is rendhagyó lesz ez az Európa-bajnokság, hiszen a koronavírus-járvány következtében elhalasztották egy évvel a tornát. Ennek köszönhetően ugyanakkor elképesztően sűrű lett a játékosok menetrendje. Tulajdonképpen a tavaly májusi/júniusi újraindulás után, szinte alig volt ideje pihennie a legnagyobb sztároknak. Így talán jósolni is nehezebb arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek a torna legnagyobb esélyesei, hiszen a fáradtság is beleszólhat az erőviszonyokba.

Harminc nap múlva kezdődik az Európa-bajnokság, így ideje górcső alá venni a legesélyesebb csapatokat.

A legnagyobb esélyesek

Ha a papírformát vesszük alapul, akkor garantáltan a belgák a legesélyesebbek. No, nemcsak a világranglista első helyezésük miatt, hanem amiatt is, hogy a csapat legtöbb sztárja a legjobb életkorában van. (Kevin de Bruyne 29 éves, Romelo Lukaku 27, Eden Hazard 30, Thibaut Courtois 29). Bár a középpálya motorja, Axel Witsel kihagyhatja a tornát sérülése miatt, azért a csapat így is a legerősebbek közé tartozik. A "Vörös Ördögök" egyetlen gyenge pontja a védelem, hiszen nem túl jó ajánlólevél, hogy márciusban még a pályafutása zenitjén is túl lévő és a Japánban levezetni kívánó, Thomas Vermaelen-t is behívták a hátsó alakzatba. Szintén meg kell említeni, hogy Eden Hazard csapnivaló formában van a Real Madridnál az utóbbi időben egyre gyakrabban elhúzódó sérülései miatt. Az együttes könnyű csoportba került, így lesz idejük formába lendülni, mivel nem jelenthet akkora problémát Oroszország, Finnország vagy Dánia válogatottja.

Fotó: Facebook

A Vb-győztes francia válogatott is a favoritok közé tartozik. A galloknál akkora a merítési lehetőség, hogy igazából még a B-csapatuk is komoly játékerőt képviselne. A világ legjobbjai között említhetjük: Mpabbét, Pogbát, Griezmann-t, Kantét, vagy Varane-t. Didier Deschamps szövetségi kapitány egyetlen nehéz feladata csak az lehet, hogy ebből a rengeteg sztárból egységes csapatot kovácsolhasson. Ez a 2018-as Vb-n Oroszországban sikerült. Kérdéses, hogy a szezonban lejátszott rengeteg meccsükkel a lábukban mennyire lesznek frissek a franciák. Budapesten testközelből is megcsodálhatjuk a játékerejüket, mivel a magyar válogatott ellen is pályára lépnek a második csoportmérkőzésen, a halálcsoportban, ahol a másik két nagyágyú, Portugália és Németország is szerepel.

S ha már Portugália, az Eb-címvédő hasonlóan az előző tornához, most sem számít a legnagyobb favoritok közé. Ám, vitán felül áll, hogy kiváló csapattal rendelkeznek a portugálok. Bruno Fernandes másfél év alatt a Premier League egyik legjobb játékosává vált. A Manchester United irányítója a portugál válogatott trequartistája is lett. A csapatnál a legnagyobb kérdés manapság inkább az, hogy Cristiano Ronaldo hogyan helyezhető bele az együttesbe. A többszörös aranylabdás játékos még mindig nagyszerű formának örvend, azonban néha hosszú periódusokra is képes eltűnni a mérkőzéseken. A csapat egyébként tele van fiatal tehetségekkel (Jota, Joao Félix, Pedro Neto vagy Ruben Dias), így nem túlzás kijelenteni, hogy szép jövő előtt áll Fernando Santos szövetségi kapitány legénysége.

Fotó: Facebook

Az olaszok óriási szégyenszemre nem jutottak ki a 2018-as oroszországi világbajnokságra, amely után generációváltást várt mindenki. Roberto Mancini ugyanakkor megtalálta a tökéletes egyensúlyt, mivel a védelemben még mindig megtalálható Chiellini (36 éves) és Bonucci (34), de olyan sikeréhes fiatalok is vezérszerepet kapnak, mint Chiesa (23) vagy Locatelli (23). Az olaszok igazi játékerejét nehéz belőni, hiszen az utóbbi időben kevés nagycsapat ellen léptek pályára. Ami elmondható róluk, hogy rendkívül magabiztos védekezéssel húzzák be a mérkőzéseiket. Igazán nagy sztárokról nem beszélhetünk a csapat esetében, ugyanakkor előfordulhat, hogy 1-2 játékos kelendővé vállhat az európai topklubok körében a torna után.

Az angolok általában kontinenstornának úgy futnak neki, hogy most aztán tényleg összejön, s bár a legutóbbi világbajnokságon szemre is tetszetős futballal rukkoltak elő, az igazi plusz mindig hiányzott a válogatottból. Gareth Southgate csapata rendkívül fiatal játékosokból áll, akik vélhetően szeretnék megmutatni magukat a világ előtt is. Az egyetlen hátrány talán a túl sűrű menetrend lehet, hiszen nem egy olyan játékos is található a csapatban, aki júniusban már bőven 50 mérkőzésen felül lesz a szezonban. A védelemben és a támadósorban is kiváló játékosok találhatóak. Harry Maguire és a John Stones belső védelem Európában a legjobbnak számít. Míg elől Rashford (képünkön), Harry Kane és Sterling is világklasszis szinten tud játszani. Az egyetlen gyengepont egyelőre az, hogy hiányzik egy igazi karmester a középpályáról.

Fotó: Facebook

Bizony rég volt már az az időszak, amikor a spanyol válogatott maga alá gyűrte az egész világot a tiki-taka nevű futballjával. Az utolsó mohikán mostanra csak Segio Busquets és Sergio Ramos maradt. Nyilván érdemes megemlíteni, hogy tavaly 6:0 arányban verték meg a német válogatottat, köszönhetően annak is, hogy a csapat középpályája végig uralta a mérkőzést. A spanyolok esetében is talán a legnagyobb félelem, a rengeteg lejátszott mérkőzés és az, hogy igazán említésre méltó gólvágóval most nem igazán rendelkeznek. A mostani keretben már több olyan játékos is található, akik akár egy újabb aranygeneráció alapját is képezhetik, hiszen már a keret tagja Ansu Fati, Ferrán Torres vagy Pedri is.

A torna meglepetései lehetnek

Talán ezen sokan meglepődnek, de az egyik legnagyobb meglepetést az ukrán válogatott okozhatja. A csapat tavaly megnyerte selejtezőcsoportját Portugália előtt, s ráadásul 5 gólos verést mértek a szerb válogatottra is. Az ukrán együttesben kiváló elegyet alkot az idősebb és a fiatalabb játékosok keveréke is. Andrij Sevcsenko csapatának egyik legnagyobb csillaga a Manchester Cityben is egyre inkább alapemberré váló Olekszandr Zincsenko, de érdemes kiemelni a balhátvéd Vitalij Mikolenkot is, akiért vélhetően a torna után fél Európa sorba fog majd állni. Az ukránoknak a csoportban könnyű dolgok lehet, hiszen Hollandia mellett Ausztriával és Észak-Macedóniával kell megküzdeniük a továbbjutásért.

A Vb-ezüstérmes Horvátország példája mutatja, hogy a kiscsapatokat(?) sem érdemes félvállról venni. Déli szomszédunknál az elmúlt három évben több változás is történt. Ivan Rakitics, Mario Mandzukics, Danijel Subasics és Vendran Corluka is lemondta a válogatottságot. A nagy öreg, Luka Modrics azonban még egy utolsó tornát bevállalt a horvátokkal. Zlatko Dalics szövetségi kapitány az elmúlt évben igyekezett megfiatalítani az együttest, emiatt akadtak gyengébb eredményeik is, de a horvát szövetség továbbra is töretlenül bízik benne. Perisics, Modrics és Vida is várhatóan az utolsó tornájára készül, így adódik a kérdés, hogy egy Vb-ezüst után mennyire lesznek még "éhesek" a horvátok alapemberei.

Fotó: Transfermarkt

A harmadik meglepetéscsapat a dánok lehetnek. Kevesen akadnak már, akik emlékeznek, hogy a 92-es Európa-bajnokságra úgy estek be, hogy a jugoszlávokat kizárták a kontinenstornáról. Aztán óriási meglepetésre meg is nyerték az Eb-t. Most ilyen történetről nyilván nem beszélhetünk, de a dán válogatott rendkívül szervezett csapat benyomását kelti. A csapatban olyan egyéniségek találhatóak, mint Christian Eriksen (Inter), Höjbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dormund), Simon Kjaer (Milan) vagy Kasper Schmeichel (Leicester). A válogatott erejét mutatja, hogy márciusban 4 góllal múlta felül a szintén résztvevő Ausztria válogatottját. A skandináv együttest segítheti, hogy mindhárom csoportmérkőzését Koppenhágában játssza, ahol amúgy is nagyon erősnek számítanak.