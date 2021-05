Kicsit jobb időjárásunk lesz pénteken

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban időszakosan csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mint írták, erre leginkább csütörtökon délen és keleten, pénteken a Dél-Dunántúlon van a legnagyobb esély. Kisebb-nagyobb megszakításokkal többfelé várható eső, zápor, emellett a Dél-Dunántúlon és ma az Alföldön is elszórtan zivatar is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik.