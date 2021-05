Tovább gyorsult a járvány terjedése Ukrajnában, az egészségügyi tárca stabilizálódásról beszél

Ukrajnában csütörtökre gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csaknem hétezer új beteget és ismét csaknem 350 elhunytat jegyeztek fel, amivel a halálos áldozatok száma már meghaladja a 47 ezret. A kórházba kerültek száma is jelentősen nőtt, az egészségügyi tárca mégis a helyzet stabilizálódásáról számolt be.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 6813 új esettel 2 135 886-ra nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. Az új esetek száma csaknem 2300-zal több a megelőző napinál. Az elhunytaké 346-tal 47 333-ra nőtt. A megelőző napon 356 volt a halálos áldozatok száma, míg előtte két napig még 119 volt. Eddig 1 816 643-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban mintegy 19 500-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 13 ezerrel, 271 910-re.

Kórházba ugyanakkor a korábbi napokhoz képest most jóval több, 2569 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon a számuk még csaknem fele ennyi volt.

A legtöbb új beteget, 726-ot megint az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 200 ezret, az elhunytaké 29-cel 4883-ra nőtt.

Az egészségügyi minisztérium csütörtökre ismét frissítette a régiók járványhelyzet szerinti besorolását, amelynek alapján Ukrajna egésze a jelenleg legenyhébb "sárga" kategóriába került, azaz most már egyetlen régió sem tartozik a súlyosabb "vörös", illetve "narancs" besorolásba. A "sárga" kategóriában csupán az idősotthonok látogatását korlátozzák. Szabadon működhetnek az üzletek, a vendéglátóhelyek - nem túlzottan szigorú létszámkorlátozással a benti légtérben egyszerre bent tartózkodókra vonatkozóan -, és folytatódhat az oktatás az iskolákban is.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál közben csütörtökön arról számolt be, hogy az oltási pontokon szinte teljesen elfogyott az AstraZeneca-oltóanyag, amely Indiából és Dél-Koreából érkezett, mindössze 26 ezer dózis maradt, amelyet a második dózisok beadásához tartalékolnak. Az egészségügyi tárca közölte, hogy újabb szállítmány érkezésére várnak. A tárca közlése alapján az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 901 105-en kapták meg a védőoltás első, 3828-an a második dózisát is. Előző nap 20 386 embert oltottak be, közülük 1900-an kapták meg az oltás második adagját.

