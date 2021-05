Barátság férfi és nő között? Nem éppen… (x)

Te is elgondolkodtál már azon, hogy létezik-e barátság férfi és nő között, vagy minden a testi kapcsolatra épül? El kell keserítsünk, a legtöbb esetben mindig a testiség az, ami meghatározza vagy épp elrontja a legjobb barátságot is. Hiszen elméletben teljesen jól járható az út, amin a barátság extrákkal található. De vajon hol és miért romlik el?

Férfiak és nők

A nők és a férfiak igényei különböznek egymástól. Egyik fél részéről sem elítélendő a kizárólag szexre épülő kapcsolat, de ettől függetlenül a nők az esetek jelentős részében többet látnak bele. Természetesen az is előfordulhat, hogy a férfi az, aki többet akarna, de valljuk be, ez a ritkább eset.

Mivel a nők számára fontosak az érzelmek, az elköteleződés és természetesen a szex is, úgy ha valakivel jót lehet beszélgetni, nevetni, emellett pedig még az ágyban is működik a kémia, akkor óhatatlanul is elkezdenek kombinálni, hogy lehet, hogy nem csak az ágyban működne a dolog.

Ezzel szemben a férfiak jobban szeretnek kalandozni, és nem hagynak ki egy-egy ilyen kínálkozó lehetőséget. Amennyiben a férfi az, aki többet szeretne kihozni a dologból, azt hamar észre lehet venni, hiszen nőnek a romantikus alkalmak számai és a figyelmességek. Persze mindkét felet rosszul érinti, ha vége lesz egy ilyen kapcsolatnak, de általában a férfiak viselik rosszabbul, ami pedig hamarosan a barátság végét jelenti.

Mitől működne?

Ahogy látható, az elsődleges dolog, ami véget vet egy szexuális kapcsolatnak, az minden esetben az érzelmek miatt van. Ez leginkább azért gond, mert általában csak az egyik fél érzi ezt, így pedig mivel visszautasításban lesz része, hamar megszakad egy amúgy jól működő barátság, hát még ha fűződnek hozzá némi extrák is.

Amennyiben a részedről nem több egy kapcsolat, mint egy barátság extrákkal, de a későbbiekben esetleg kialakulnak érzelmek, akkor minden esetben érdemes leülni és megbeszélni, hogy hogyan tovább. Ha valamelyikőtök úgy érzi, hogy nem tudja viszonozni a másik érzelmeit, akkor a legjobb az egészet befejezni és visszaterelni a barátságot az eredeti medrébe.

Ha sokáig fent szeretnétek tartani ezt a szexkapcsolatot, akkor van néhány szabály, amit mindenképp érdemes betartani. Az első és legfontosabb, hogy kerülni kell azokat a helyzeteket, amikor esély nyílik arra, hogy romantikus érzelmek lobbanjanak fel. Tehát a gyertyafényes éttermi vacsora tiltólistás, akárcsak a kettesben történő mozizás.

A közös kirándulás is eléggé veszélyes terep, hiszen a természet lágy öle, a romantikus fények szintén képesek megfosztani a józan ítélőképességünktől.

Tehát a szexpartnerrel mindenképp maradjon meg közös programnak a hálószoba, de a romantikus programokat tartogassuk a leendő társunknak, hiszen egy barátot elveszíteni egyáltalán nem jó mulatság.