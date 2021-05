Z. Kárpát: Megkárosítanák a magyar jövőt, csak hogy néhány kegyenc a Várban töredékáron juthasson lakáshoz

A Jobbik alelnöke Facebook-oldalán közzétett posztjában számolt be arról, hogyan oldaná meg a magyar néppárt a bérlakásválságot.

Z. Kárpát Dániel szerint bűn, hogy a kormány évek óta elszabotálja a lakhatási válság kezelését. Mint írja, "nekünk nem kell választanunk a tisztességes bérlakásprogram és a fideszes vagyonkijátszás legújabb sunyi módszere között".

Ehelyett most a maradék vagyont is fillérekért játszanák ki, nem csak az önkormányzatokat, de a magyar fiatalokat, a magyar jövőt, a lehetséges bérlőket is megkárosítva, csak azért, hogy néhány kegyenc a budai Várban töredékáron juthasson ingatlantulajdonhoz. Pedig a Vár nemzeti kincs, ahol semmilyen vagyonkiárusításhoz nem járulhatunk hozzá, és természetes, hogy 2022. után felülvizsgálunk minden egyes itteni tranzakciót