Elkezdték a Szuezi-csatorna dupla sávossá építését

Egyiptom elkezdte a Szuezi-csatornán a kotrási munkálatokat, hogy ezzel egy második sáv kialakítását érjék el - számol be a The Guardian. A kétirányú forgalmat kívánják bővíteni a csatornán, melyen az azt kezelő egyiptomi állami cég kezdett el dolgozni.

A már meglévő, 10 km-es második csatorna hosszát 82 km hosszúságúvá változtatnák, valamint egy sávszakaszt mélyebbé és szélesebbé is tennének, hogy elkerüljék a márciusban történtek megismétlődését. Az új projektben a Nagy Keserű-tótól délre hosszabbítják meg a kétirányú szakaszt.

A világ egyik legnagyobb teherhajója véletlenül elzárta a Szuezi csatornát Keresztbe fordult és beszorult a világ egyik legnagyobb teherhajója kedden a Szuezi csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton - erősítette meg szerdán a Financial Times című lapnak a hajót üzemeltető vállalat, a tajvani Evergreen Marine.

Mint ismert, még március 23. és 29. között véletlenül keresztbe fordult és partra futott a világ egyik legnagyobb teherhajója, az Ever Given a Szuezi-csatornán, feltartva az áruforgalmat és több száz hajó áthaladását is. Utóbbiak kénytelenek voltak a hatnapos blokkolás ideje alatt várni, vagy alternatív útvonalként Afrikát megkerülni. Mindezt a globális kereskedelem is megsínylette, ugyanis annak mintegy 10 százaléka a csatornán áramlik át.