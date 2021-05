A t.A.T.u. egykori énekesnője, az LMBTQ+ ikonja Putyin pártjában indul politikusként

A Vlagyimir Putyin által vezetett Egységes Oroszország párt színeiben indul a legközelebbi parlamenti választásokon Julia Volkova, a t.A.T.u. zenekar egykori énekesnője - írja a Telex a Calvert Journalra hivatkozva.

Volkova videóban jelentette be, hogy „meg akarja változtatni a hatalom és a nép kapcsolatát”, majd kitért Ivanovo város - ahol elindul - problémáira is.

A lap emlékeztet rá, hogy az egykori énekesnő indulása igen visszatetsző, ugyanis zenésztársával, Lena Katyinával az „All The Things She Said” című szám videóklipjének köszönhették a hírnevüket, amiben alig 14 évesen iskolai egyenruhában csókolóznak az esőben. A két lány az LMBTQ+ közösség ikonjának számított, amíg ki nem derült, hogy valójában nem leszbikusok.

Igen, nem politizáltam a múltban, de mint tudjuk, az ember nem politikusnak születik, hanem azzá válik

- tette hozzá Volkova.