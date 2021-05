Megkezdte hétfőn a felkészülést a magyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány hétfő délután megtartotta első edzését a nyári, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő válogatottnak. A létszám még nem teljes, de kerettagok több mint fele már megérkezett Telkibe - írja a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja.

A sportági szövetség honlapja szerint szűk egy hónappal a Portugália elleni első csoportmeccs előtt az OTP Bank Ligában játszó kerettagokkal illetve a klubszezont már befejező Lang Ádámmal, Kecskés Ákossal és Nagy Ádámmal vágott neki a felkészülésnek a férfi A-válogatott. Jelenleg 18 játékos vesz részt az edzéseken, de csütörtökön már a két Törökországban játszó kerettag, Szalai Attila és Varga Kevin is megérkezik Telkibe. A többiek jövő hét elejétől állnak majd a szakmai stáb rendelkezésére.

„Nagyon hasznos, hogy már most el tudtuk kezdeni a munkát a kerettagok többségével. Úgy vélem, a már megszokott kerettagok számára ugyancsak hasznos ez a plusz egy hét, de az újoncok számára is jó lehetőséget ad arra, hogy minél jobban megismerjék az elképzeléseinket, és persze nekünk is, hogy minél jobban megismerjük őket"