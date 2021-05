Ha nem fogadják el a Magyarországon beadott oltást, akkor mi sem fogadjuk el az érintett állam vakcináját

Minden magyar megkaphatja az oltást és a magyar védettségi igazolványt is

- mondta Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes a Magyarország Barátai Alapítvány online konferenciáján közölte, a kormány kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról, de ha valamelyik ország nem fogadja el a magyar oltásokat, akkor Magyarország sem ismeri majd el egyoldalúan az adott országban beadott oltásokat, mert ez a szuverenitás feladása lenne.

Arról ugyanakkor semmit nem mondott Semjén, hogy mi a helyzet akkor, ha az adott ország kizárólag nyugati, az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákat használ, és az uniós vakcinaútlevél is megvalósul.

Németország korábban jelezte, hogy az ottani karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett vakcinákkal oltottak kapnak felmentést. Horvátországba szintén nem lehet csak a magyar védettségi igazolvánnyal bejutni: a főkonzuli szolgálat legutolsó tájékoztatása szerint a plasztikkártyán túl az orvos által adott, papíralapú oltási igazolványt is fel kell mutatni, „amelyen mindkét oltási dátum szerepel”. Ausztria most közölte, hogy szerdától a kínai Sinopharm vakcináját is elfogadják, de az orosz Szputnyik V-t egyelőre nem.

A Magyarország Barátai Alapítvány online konferenciáján Semjén Zsolt azt mondta, a magyar nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. Ha eltűnne egy része, például a felvidéki vagy az erdélyi magyarság, megcsonkulna az egyetemes magyarság, ezért kérdésessé válna a magyar nemzet fennmaradása.

2010-hez képest több mint tízszer annyit fordít az állam az identitás megőrzésére, a Kárpát-medencében ezer óvodát építettek vagy újítottak fel, háromezer templomot tataroztak és több százat építettek, az óvodától az egyetemig fenntartják, illetve támogatják a köz- és felsőoktatást. A Kőrösi Csoma Sándor-program részeként több mint száz egyetemistát küldenek ki a külhoni magyarsághoz, hogy magyarul magyar történelmet, kultúrát tanítsanak az ott élőknek, azoknak a diaszpórában élőknek pedig, akik Magyarországon akarják egyetemi tanulmányaikat folytatni, ösztöndíjat adnak

- tette hozzá Semjén Zsolt hangsúlyozva, hogy a Kárpát-medencében gazdaságfejlesztést is végez a kormány, mert nem elég, hogy a magyarság meg tudja őrizni az identitását, ha nem tud megélni a szülőföldjén.