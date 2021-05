Az AFP külön cikket szentelt annak, hogy rövid időn belül kétszer is meghiúsította a magyar kormány, hogy az EU állást foglaljon az izraeli-palesztin konfliktus ügyében. Mint ismert, nemrégiben Kína esetében is vétózott a magyar kormány, amikor is nem támogatta azt az elítélő nyilatkozatot, amelyben bírálták volna a Kína által Hongkongban bevezetett nemzetbiztonsági törvényt.