25 ezer diploma is bennragadhat az egyetemeken, ismét "nyelvvizsga-amnesztiát" sürgetnek

A végzősök körülbelül 35 százalékának nincsen középfokú nyelvvizsgája, ez derült ki abból az intézményi felmérésből, amelyet áprilisban végeztünk

– mondta az Eduline-nak Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke.

Ez akár 25 ezer "beragadt" diplomát is jelenthet a 2021-ben végző egyetemi-főiskolai évfolyamon,

hiszen sem az alap-, sem a mesterszakos okleveleket nem vehetik át azok, akik nem szerzik meg az előírt számú és szintű nyelvvizsga-bizonyítványt.

A március 4-én bejelentett szigorításokból adódóan a nyelviskolák bezártak és csupán online tartottak órákat, emellett hagyományos vizsgákat sem szerveztek. Mégis, a lap szerint úgy tűnik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nem számol újabb nyelvvizsga-amnesztiával, legalábbis február elején ezt írta a tárca az Eduline kérdésére.

Tavaly azonban a járványhelyzetre hivatkozva nyelvvizsga is nélkül megkaphatták diplomájukat azok, akik augusztus 31-ig záróvizsgáztak. Akkor közel 110 ezer diplomát állítottak ki az egyetemek a nyelvvizsgamentesség miatt.

A járványhelyzet miatt több ezren most is azt kérik, hosszabbítsa meg a kormány a "nyelvvizsga-amnesztiát".

Hozzáfűzték azt is, hogy a nyelvvizsgaszerzés nem csak a diplomaszerzés feltétele, hanem a felsőoktatási felvételin is pluszpontokat ér. A felvételizőknek sietniük kell, a sikeres nyelvvizsga után ugyanis legalább a legtöbb vizsgaközpontban akár egy hónapot kell várni a bizonyítvány kiállítására, amelyet akkor számítanak be az egyetemi-főiskolai felvételin, ha a bizonyítvány adatait legkésőbb július 8-ig feltöltik a jelentkezők az e-felvételi rendszerébe.