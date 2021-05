Az elhunytak száma lassan 50 fő alá csökken hazánkban

A kormányzati tájékoztató portál szerdán közölte, hogy továbbra is folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már 4 790 996 fő, közülük 2 774 416 fő már a második oltását is megkapta. Az elmúlt 24 óra adataiból az is látszik, hogy a fertőzöttek és az elhunytak száma folyamatosan csökken:

633 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 799 588 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 52 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 329 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 648 513 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 121 746 főre csökkent.

1908 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen.

Emlékeztetnek rá, hogy ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra. Ezt a Google Play áruházban „EESZT alkalmazás”, míg az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi” címszó alatt kell keresni.