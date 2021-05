Barack Obama egy tévéműsorban arról beszélt, hogy léteznek az ufók

Váratlan őszinteséggel beszélt az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke az ufókról. Noha a Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA ritkán és kevés információt oszt meg a paranormális jelenségekről, Obama egy tévéműsorban, azt mondta, valósak az azonosítatlan repülő tárgyakról készült felvételek - írja a Blikk a Daily Mail című brit napilap cikke nyomán.

Léteznek videófelvételek, amelyek olyan repülő objektumokról készültek, amelyekről nem tudjuk megállapítani, pontosan mik is valójában. Képtelenek vagyunk megmagyarázni, miként mozognak ekkora sebességgel, az irányuk sem könnyen megfejthető. Meglátásom szerint az emberek igen is komolyan veszik ezt, megpróbálják kinyomozni, kitalálni, mik lehetnek ezek a tárgyak. Ám az idegen lényekről ebben a műsorban nem beszélhetek

– mondta James Corden humorista The Late Late Show című beszélgetős műsorában Obama, aki szerint az ufókat komolyan kell venni.

Az időzítés, hogy miért éppen most beszélt erről a korábbi amerikai elnök, nem véletlen: nemrégiben egy amerikai vadászpilóta azt állította, hogy a légierő tisztjei 2015-2017 között szinte minden nap észleltek azonosítatlan repülő objektumokat Virginia partjainál. Az állítólagos ufóészlelésekről a napokban egy 2019 júliusi, San Diegóban készült felvétel is kikerült az internetre, tavaly pedig a Pentagon is nyilvánosságra hozott három ilyen videót.

A felvételek miatt a Kongresszus tavaly augusztusban hat hónapos határidőt adott a védelmi minisztériumnak, hogy az ufó-észlelésekről adjanak közre információkat. Jelentésüket várhatóan júniusban teszik közzé.

Obama egyébként arról is beszélt, hogy a 2008-as beiktatását követően kíváncsi volt a kormány idegen életformákkal kapcsolatos kutatási programjaira, ezekbe azonban nem engedtek neki betekintést akkor.

A Pentagon által közzétett egyik videón látható, Tic-Tacnak elnevezett azonosítatlan repülő objektumról Sean Cahil, az amerikai haditengerészet nyugdíjazott főparancsnoka azt mondta a CNN-nek, hogy