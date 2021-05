Megosztja a fővárosiakat a fizetős parkolás visszaállítása

Elegem van, hogy 40 percig bolyongok, mire parkolót találok! Én inkább fizetek, de ezt nem bírom tovább.

Nem örülök neki. Ide járok dolgozni, és inkább keresgélem picit tovább a parkolóhelyet, mint hogy fizessek érte. Havi szinten 30-40 ezret meg tudtam így spórolni.

Két ellentétes vélemény a Metropol honlapján a fizetős parkolás tervezett visszaállítása kapcsán. A lap szerint megosztja a fővárosiakat, illetve az agglomerációból érkezőket, hogy a korlátozások enyhítése nyomán, hamarosan véget érhet az ingyenes parkolás, de valamivel többen vannak azok, akik szerint ideje visszaállni a fizetős rendszerre.

Megértem, hogy újra fizetős legyen a parkolás, mert így a belvárosban könnyebb lesz megállni, másrészről viszont itt Zuglóban biztosan több autó lesz, mert nem kell fizetni a parkolásért, viszont így tőlünk veszik el a helyeket

- mondta a lapnak egy zuglói hölgy, aki szerint már így is nehéz parkolóhelyet találni a kerületben.

A Magyar Nemzet két napja azt írta, a javuló járványhelyzet miatt, néhány héten belül megszűnhet az ingyenes parkolás a közterületeken, és visszaáll a korábbi rend, vagyis ismét fizetni kell a várakozásért.

A pandémia időszaka alatt több kerület is változtatott parkolás terén. A VII. kerületben kitolták a a parkolóövezetet. Összesen 12 parkolóórát helyeztek ki, amellyel közel 550 újabb parkolóhely lesz fizetős Erzsébetvárosban. Több kerületben emelnek a tarifán. A XIII. kerületben például akár évi 105 ezer forintot is fizetnie kell annak a családnak, ahol két autó van. Ferencvárosban bár létrehoztak több lakossági parkolót, oda kizárólag a lakcímkártyával vagy albérleti szerződéssel rendelkezők hajthatnak be, amelyet fel kell mutatni az ott álló őrnek.

Szorítja az idő azokat a fővárosiakat is, akik még nem váltották ki a lakossági parkolókártyájukat. Ha valóban hamarosan véget ér az ingyenes parkolás, akkor csak abban az estben tudnak ingyen vagy kedvező feltételek mellett parkolni lakhelyükön, ha kiváltják az éves kártyát.